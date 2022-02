Les agriculteurs normands inquiets face aux cours du blé liés à la guerre en Ukraine

Le monde agricole est inquiet face à la situation en Ukraine et les conséquences éventuelles sur les cours des céréales et du gaz. Le conflit s'est invité dans les discussions au salon de l'agriculture qui a ouvert ce week-end à Paris. Le pavillon normand est d'ailleurs inauguré ce lundi. Invité de France Bleu Normandie le président de la chambre d'agriculture de Normandie Sébastien Windsor a évoqué ces craintes: "L'Ukraine est le 5e pays exportateur de blé qui pèse beaucoup sur les marchés du blé (...) Il y a eu beaucoup de spéculations la semaine dernière. Ça peut bénéficier un peu aux producteurs grandes cultures, mais ça va surtout mettre en difficulté tous les éleveurs qui sont acheteurs de grains parce que les cours ont monté. (....) Et puis, on a des conséquences à moyen terme. On est très dépendant de la Russie pour le coup, sur les approvisionnements en engrais et en gaz, et donc les conséquences indirectes des sanctions ou de l'absence de relations avec la Russie sera aussi pour nous une flambée des prix, voire des vrais risques de pénurie sur les engrais, par exemple, ou des pertes de marché sur les produits laitiers vendus là-bas".

Le conflit pourrait aussi avoir des conséquences pour le Rouen, 1er port céréalier d'Europe de l'Ouest : "Si le port d'Odessa est touché par des bombardements les navires se tourneront vers le port de Rouen. Donc, ça va plutôt augmenter l'activité. Mais c'est une bonne nouvelle à court terme et encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle à moyen terme par rapport au volume de production disponible mondialement et un risque de flambée des cours" explique Sébastien Windsor.

La Normandie compte 59.200 agriculteurs qui travaillent dans un peu plus de 29.000 exploitations.

