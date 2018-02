Vingt et une communes ardéchoises pourraient être exclues de la carte des "zones agricoles défavorisées". Les éleveurs, sur ces communes, perdraient leurs indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) soit entre 10.000 et 15.000 euros par an.

Le ministre de l'agriculture, Stéphane Travert, doit dévoiler le 28 février la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées. Il est plus difficile de faire de l'agriculture sur ces terres en raison de contraintes naturelles comme le climat, les pentes ou la nature des sols. Actuellement, 110 communes en Ardèche, sont dans le classement mais 21 risquent d'en sortir. Les zones concernées se situent principalement le long de la vallée du Rhône.

Cela représente 14.000 euros par an. C'est vital pour mon exploitation - Damien, éleveur à Rochemaure

Cela entraînerait la fin du versement de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Cette aide de l'Union européenne a été mise en place dans les années 1970. Damien Chaussignand, éleveur ovin et bovin à Rochemaure est en colère. Si son village n'est plus classé en zone défavorisé, il perdra 14 000 euros par an. Et pour lui, cette aide est "vitale pour son exploitation". Ses terres sont moins productives. Alors, il doit soit acheter du fourrage, soit avoir plus de parcelles pour nourrir ses vaches et brebis.

La crainte que les terres soient abandonnées

Benoit Claret, le président du syndicat agricole FDSEA Ardèche craint que les éleveurs délaissent ces terres peu rentables. Et il met en garde : " il faut se poser la question pour le département d'avoir des zones sans agriculture. On sait ce que ça donne avec la broussaille : des risques d'incendie et de colonisation d'animaux sauvages tels que le sanglier".

La nouvelle carte des zones agricoles défavorisées doit être dévoilée fin février. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2019.