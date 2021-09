Agriculture : 4% des exploitations sarthoises disparaissent chaque année

"Le métier d'agriculteur est assez contraignant" reconnait Denis Pineau. Le président de la FDSEA de la Sarthe, le principal syndicat agricole, élève 60 vaches à Requeil. "C'est vrai qu'il y a beaucoup d'astreintes". Des journées à rallonges, des difficultés à se faire remplacer et une paye qui fluctue en fonction des aléas climatiques ou du prix des matières premières. Sans parler des coûts d'installation qui refroidissent candidats et banquiers. Même les enfants d'agriculteurs hésitent à reprendre le flambeau. Résultat : l'âge des moyens agriculteurs ne cesse d'augmenter. Un sur deux a plus de 50 ans. Un tiers prendra sa retraite dans les dix ans à venir.

Des prix rémunérateurs

Les exploitants se tournent à présent vers des candidats extérieurs. " Aujourd'hui, près de 30% des jeunes qui s'installent ne sont pas issus du milieu agricole. Ils n'ont pas de parents agriculteurs". explique Denis Pineau. "C'est un phénomène qui s'amplifie. Il y a des jeunes qui choisissent ce métier dès le départ. D'autres qui se reconvertissent". La crise sanitaire a donné des envies de nature. Mais de là à s'installer ! "Le premier critère c'est de pouvoir vivre de son métier". Denis Pineau et la FDSEA militent auprès des parlementaires pour une deuxième mouture de la loi Egalim, censé améliorer les revenus des agriculteurs. "Il faut que cette loi Egalim 2 qui est en discussion, prenne en charge les coûts de production". La flambée des cours du pétrole, la fluctuation des cours du blé ou des matières premières rognent les marges des exploitants. Mais qui doit payer ? " C'est à la fois notre acheteur qui est le transformateur et aussi le consommateur". Pour ce dernier, la facture ne sera pas si élevée selon Denis Pineau. "Dans une baguette de pain qui coûte environ un euro, le blé représente 6 centimes. Donc augmenter de quelques euros le prix du lait, des céréales et de la viande n'a pas beaucoup d'incidence. On estime cette hausse à deux-trois euros par mois par habitants".

Une amélioration des conditions de travail

Autre condition pour attirer des repreneurs : leur garantir une meilleure qualité de vie. Les jeunes agriculteurs sont comme les autres. Ils veulent pouvoir souffler et avoir des loisirs. Il faut donc qu'ils puissent se faire remplacer. " Nous avons mis en place au niveau du département un groupement d'employeurs". L'objectif est de regrouper les offres au bénéfice des salariés. " Souvent les exploitations n'ont pas besoin d'un salarié à temps complet. Or quand on embauche quelqu'un il faut qu'il puisse bénéficier d'un emploi à temps complet avec un salaire qui correspond". La FDSEA a fait aussi "départementalisé" son service de remplacement. "Cela permet aux agriculteurs de se faire remplacer quand ils partent en vacances, lors des arrêts maladie ou lors des évènements heureux de la vie comme les mariages par exemple".

La Sarthe compte 3600 exploitations et 4600 exploitants. Il y a aussi 2600 salariés mais ce n'est pas encore assez pour couvrir tous les besoins. Dans les Pays de la Loire, sur les 1100 postes mis sur le marché chaque année, 20 % ne sont pas pourvu en filière lait et 40 % dans la volaille selon les estimations de la chambre d'agriculture.

Développer les circuits courts

Pour augmenter la rémunération des exploitants, la chambre souhaite aussi développer les circuits courts. En augmentant notamment de 50% la part de viande de et de lait produits localement dans les cantines et les restaurants d'entreprises de la région. "C'est une des solutions" reconnait Denis Pineau même si l'éleveur de Requeil ne se fait pas d'illusion. "Ce sont les consommateurs qui décident. On est tous pareils. On a une vive active la semaine et souvent on se reporte sur des plats transformés avec des circuits beaucoup plus longs. Alors que le week-end, on a plus le temps de se faire plaisir en achetant au producteur local. On aura des exploitations avec une partie en vente directe et une partie vente en circuit traditionnel". Mais quoi qu'il en soit, répète Denis Pineau, les agriculteurs s'adaptent aux souhaits des consommateurs. Reste à savoir nous sommes prêts à payer plus cher et à passer un peu plus de temps en cuisine pour mieux manger.