Agriculture bio en Isère : "On ressent une perte de confiance avec la multiplication des labels concurrents"

La période est compliquée pour le marché de la bio. Pour la première fois depuis plusieurs années, les ventes sont en baisse, en Isère comme ailleurs en France. La faute à l'inflation, mais pas seulement. "Beaucoup de labels viennent sur le marché, essayent de concurrencer la bio", déplore Xavier Taloud, co-président de l'ADAbio, l'association pour le développement de l'agriculture biologique en Isère.

France Bleu Isère : Question simple : comment se portent les producteurs bio de l'Isère actuellement ?

Xavier Taloud : Les producteurs de l'Isère sont comme ailleurs très impactés par la météo. Et puis les producteurs bio comme d'ailleurs les conventionnels, on est quand même sur des périodes compliquées par rapport aux prix, aux approvisionnements et aux coûts de production.

On produit quoi en bio en Isère ? Quelles productions bio tirent leur épingle du jeu actuellement dans notre département ?

En Isère, le bio couvre à peu près toutes les productions, mais surtout une grosse partie légumes, un peu de fruits, beaucoup de plantes aromatiques. Et puis l'élevage et la viticulture.

Le marché du bio a progressé constamment ces dernières années, mais en 2021, il a reculé pour la première fois. Est-ce le cas également en Isère ?

C'est le cas en Isère comme au niveau national, c'est général. Après, il faut toujours regarder les chiffres sur du long terme : il y a un recul effectivement par rapport à 2020, mais l'année 2020 avait été très haute par rapport à 2019, suite au confinement. Donc on reste quand même sur une progression à peu près normale si on se base par rapport à 2019.

Et c'est dû à quoi ? Est-ce que les prix, l'inflation, est un frein pour un certain nombre de consommateurs ?

Sur les dernières données, on s'aperçoit que la question du prix est plutôt en recul dans les préoccupations des consommateurs. En revanche, on ressent une perte de confiance, car on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de labels qui viennent sur le marché, qui essayent de concurrencer ou de prendre la place de la bio, mais qui n'ont pas forcément des cahiers des charges et des contrôles aussi stricts que la bio.

Des labels qui brouillent les pistes … Peut-on rappeler justement ce qu'implique le label bio ? Que pouvez-vous utiliser comme produit et dans quelle quantité ?

Alors dans le label bio, aucun produit de synthèse. Pour tout ce qui est culture, tout ce qui est élevage, des antibiotiques peuvent être autorisés. Mais vraiment, c'est un traitement pour un animal dans l'année.

On parlait des prix tout à l'heure. L'inflation concerne aussi les producteurs de bio, à quel point sont-ils touchés actuellement par la hausse des prix ?

Pour la production, c'est surtout les coûts énergétiques qui pèsent sur nous. On a l'avantage, en bio, de ne pas utiliser de produits de synthèse. Cela n'impacte donc pas sur nos coûts de production. Mais le plus gros impact, c'est le coût énergétique.

La Première ministre Elisabeth Borne évoque une réflexion sur un futur chèque alimentaire plus ciblé sur les produits de qualité et bio. Est-ce une piste à laquelle vous êtes favorable pour aider justement un certain nombre de Français à se diriger vers les produits bio ?

Il faut aider effectivement tout le monde à se diriger sur des produits bio et de qualité, surtout pour la santé. Des manières de le faire, il y en a beaucoup. Après le produit bio a une image souvent chère, mais en réalité, suivant s'il est acheté en local directement au producteur, il est souvent à l'équivalence d'un produit conventionnel au supermarché.

Avez-vous suffisamment de débouchés ? On parle notamment de la restauration collective, qui se dirige de plus en plus vers le bio.

La restauration collective, c'est un gros travail pour le bio sur l'aide aux collectivités. C'est une demande qui augmente de plus en plus. La difficulté sur le territoire est souvent de mettre en lien les producteurs pour pouvoir fournir les restos en quantité et suffisamment régulièrement.