Agriculture Bio : la baisse des conversions dans les Deux-Sèvres "est conjoncturelle" assure Agribio 79

Il y a 651 exploitations bio dans les Deux-Sèvres. C'est le chiffre le plus important dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, qui célèbre en Novembre le mois de la bio , avec 70 opérations. Mais pour autant, le nombres de conversions en bio ralentit dans le Poitou depuis deux ans. "Nous étions avant Covid à 14% environ de conversions, nous en sommes à 1 ou 2% par an", explique Guy Moreau, agriculteur dans le Mellois et co-président de l'association Agribio 79. "Tout cela est conjoncturel", assure-t-il, lié notamment à la baisse des ventes en bio depuis 2020. "Pourtant, il y a de moins en moins de différences avec les prix du conventionnel".

ⓘ Publicité

"On peut faciliter la consommation du bio dans les familles du département" Guy Moreau

Le co-président d'Agribio dans les Deux-Sèvres estime qu'une application assidue de la loi Egalim (entrée en vigueur au 1er janvier 2022) permettra d'inciter les deux-sévriens à se mettre au bio. Elle prévoit 20% de produits bio dans les cantines, et 50% de produits locaux. "C'est par là que changent les habitudes", estime Guy Moreau. Selon lui, pour l'instant les collectivités ne tiennent pas ces proportions, il espère donc des efforts rapides.