Agriculture Corse : Le défi de la transmission et du renouveau

En Corse, il y avait, en 2020, 2 936 exploitations agricoles. Un chiffre en augmentation de 4,5% en 10 ans et 3 120 exploitants, soit 4% de plus qu'en 2010. Mais si la moitié d'entre eux a en moyenne 52 ans, on constate également l'arrivée massive de jeunes. 448 avaient moins de 35 ans en 2020 et la reprise d'activité fait souvent partie des choix qu’ils privilégient. C'est pourquoi, à la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse, Marie-Dominique Linale, qui est chargée des installations et des transmissions d'exploitation, organise régulièrement des journées d'information à destination des publics concernés.

ⓘ Publicité

« Pour 2022, par exemple, à la chambre, nous avons accompagné environ 70 agriculteurs sur une finalisation de transmission. Sachant qu'en outre, c’est une spécificité de la Corse, les cessions se font dans le cadre familial à 95% ».

"On ne se contente plus de reprendre un savoir-faire existant"

Il y a donc une relève, mais qui a évolué, nous explique Marie-Dominique Linale.

« On est quand même le département qui enregistre chaque année, le plus d'installations. Et on a de plus en plus de porteurs de projets qui sont vraiment sur du développement de l'ancien, c’est-à-dire qui apportent une touche de modernité à l’exploitation de leur père ou de leur grand-père » explique la chargée des installations et des transmissions d'exploitation de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse.

Et d’ajouter : « On a des jeunes qui sont formés de plus en plus, pas qu’au Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (BPREA), il y a aussi des BTS et de plus hauts niveaux d’études. On a beaucoup de jeunes qui changent de métier, qui ont moins de 40 ans, et qui décident de reprendre l'entreprise de leur père. On a été surpris, certains ont des métiers sur Paris, de très belles situations et ils rentrent, passé le cap de la trentaine. Je pense que les deux années de pandémie de Covid-19, ont aussi fait beaucoup réfléchir ces jeunes, en suscitant chez eux un déclic. Ils reprennent une entreprise avec un véritable sens du développement, de la modernité et de la communication-marketing. Ou en matière de produits dérivés. On voit donc depuis ces dernières années une tournure très intéressante dans les projets. Chez ces jeunes-là, on ne se contente plus de reprendre un savoir-faire existant, on réfléchit et on développe ».

loading

Le Point Accueil Transmission de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse est devenu un guichet incontournable, non seulement auprès des agriculteurs mais il est devenu le point central du réseau des structures d’accompagnement et travaillant en lien avec l’ensemble des institutions du monde agricole de la région Corse.