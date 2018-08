D'anciens tracteurs et autres moissonneuses-batteuses ayant servies dans l'Indre et le Cher sont exposées ce mercredi 15 août dans la Nièvre dans le cadre du festival Rétromoisson.

Saint-Loup des bois

Si vous aimez les vieux outils agricoles, c'est un rendez-vous à ne pas manquer : le festival Rétromoisson ce mercredi 15 août, au musée de la machine agricole à Saint-Loup des Bois, dans la Nièvre, à deux pas du Cher. L'événement attire de nombreux berrichons. Voici quelques-unes des plus belles machines en photo.

Plus de 700 machines exposées

Machien Claeys MZ - 1955 - St Amand Montrond - Droits réservés

Vous pourrez y découvrir plus de 700 machines agricoles d'antan : moissonneuses-batteuses restaurées (certaines datent du début XXe, de marque Guillotin, Merlin, Dronningborg), motoculteurs, voitures de collection, motocyclettes, tracteurs de marque Auror, Titan, Doe 130... et, nouveauté 2018, "L'Espicadora", une moissonneuse batteuse de 1888 venue d'Argentine. Le festival Rétromoisson est organisé par le musée de la machine agricole et de la ruralité de Saint-Loup des bois.

Machine Aros - 1958 - Droits réservés

Machine Merlin - 1953 - Sancoins - Droits réservés

"On a des machines de la Société française de Vierzon qui ont été faites à trente-sept exemplaires et elles tournent super bien, il y a une Guillotin aussi dans le même style, ce sont des machines qu'on a rénovées, remises en état, elles ont été retrouvées dans les orties dans un état pitoyable, on est très fiers de ces machines.... elles sont rares et sont toutes en état de marche aujourd'hui", explique Jean-Bernard Chevau, un berrichon originaire de Boulleret, près de Léré, dans le Cher, membre de l'association.

Tracteur Société Française Vierzon FV1 - Couy - Droits réservés

Tracteur Merry M47 - Châteauroux - Droits réservés

Tracteur Renault AFVH - 1943 - Reuilly - Droits réservés

Le programme détaillé de Rétromoisson

Brocante et vide-grenier dès 7h, marché du terroir et d'artisanat à la mi-journée (60 exposants), à 14h30 la plus grande moisson à l'ancienne avec 70 moissonneuses batteuses (de 1928 à 1966) et à 17h, la parade avec plus de 300 tracteurs d'antan.

Et la fameuse machine Espicadora - Argentine - 1888 (1/2) - Droits réservés