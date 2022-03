Agriculture et manque d'eau : "Certains agriculteurs ont déjà commencé à irriguer" en Isère

En raison d'un hiver doux et peu pluvieux, les réserves d'eau dont dispose de la France sont anormalement basses. Et l'Isère ne fait pas exception. Par endroits, les agriculteurs ont déjà commencé à irriguer, ce qui va se ressentir sur les prix des produits... "Si la pluie venait, cela ferait du bien", confirme Jérôme Crozat, président de la FDSEA 38, le principal syndicat agricole, invité de France Bleu Isère ce lundi.

Il n'a presque pas plu au mois de mars. Est-ce que certains de vos adhérents ont commencé à irriguer déjà ?

Certains agriculteurs ont déjà commencé à irriguer les céréales, le blé notamment, mais aussi des prairies, parce qu'il y a des besoins, pour les troupeaux laitiers allaitant en particulier. Par contre, il y a encore un peu d'eau sur le fond du sol. Donc, si la pluie venait la semaine prochaine, ce serait bien.

Ce manque d'eau vous inquiète, ou bien est-ce habituel ?

Oui cela fait 2 ou 3 ans qu'on a des sécheresses de printemps, puis finalement une abondance d'eau au mois de mai et juin, voire même parfois au mois de juillet. Certaines récoltes, comme l'an passé, était difficiles au début du fait de cette pluie. Donc il n'y a pas forcément d'inquiétude. Aujourd'hui, je pense qu'il tombe chaque année la même quantité d'eau, mais elle est répartie d'une manière différente tout au long de l'année, moins régulière ou moins facile pour l'agriculture.

Sauf que cette année, vu les prix de l'électricité, irriguer coûte plus cher. Combien cela vous coûte aujourd'hui ?

Effectivement, 90% des pompages fonctionnent à l'électricité, et le coût a été multiplié par trois ces quatre dernières années, avec des contrats qui pour sont parfois un peu aberrants. On demande notamment d'avoir des prix spécifiques, afin de rentabiliser nos investissements. On a aujourd'hui une gestion intelligente de l'eau, mais on en a besoin tout de même à deux ou trois moments cruciaux dans l'année. Il faut qu'on trouve un compromis entre production et échauffement climatique.

Il faut gérer aussi les hausses de prix, qui concerne les matières premières, mais aussi le blé, entre autres. Est-ce que ça, au fond, ce n'est pas une bonne nouvelle pour certains agriculteurs, céréaliers notamment ?

La hausse des prix est corrélée aussi avec une hausse de l'ensemble des charges : l'électricité, comme on l'a vu sur l'irrigation, mais aussi beaucoup d'autres, comme les pièces de remplacement de matériel ou bien encore les engrais. Si on prend l'azote par exemple, il est annoncé à 1300 à 1400 euros la tonne. C'est quasi 1000 euros de plus la tonne en un an. Sur une exploitation qui en consomme 50 tonnes, ça fait 50.000 euros de plus. Si vous rajoutez une dépense de soja, pour les élevages, qui a augmenté de 300 euros la tonne, c'est important. Les agriculteurs sont donc obligés de puiser dans leurs réserves pour payer les crédits. Donc, malheureusement, les prix augmentent pour tout le monde et pas seulement pour le consommateur, mais aussi pour l'agriculteur.