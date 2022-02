Agriculture : la consommation de produits bio a baissé en Alsace l'année dernière

Après vingt années de hausse, la consommation de produits bio a chuté cette année en France. Le chiffre d'affaire de la filière bio a baissé de 3,1% en 2021 par rapport à 2020, selon les chiffres de l'Agence Bio. La tendance serait la même en Alsace selon les acteurs du secteur.

Un effet post-confinements

Moins de bio dans les paniers des clients, Vincent Goetz, qui vend sa production laitière de Châtenois à la coopérative bio lait, l'a constaté. Les prix accusent le coup. "Depuis plusieurs mois, on est sur un prix de base du lait à 39 centimes le litre, contre 44/45 centimes habituellement. On fait le dos rond", déplore-t-il.

Dans le Kochersberg, Vincent Schotter, producteur de légumes bio, a lui aussi constaté une petite diminution de ses ventes de produits et paniers. L'effet post-confinements selon lui. "Pendant le premier confinement, on avait plein de villageois qui venaient et qu'on voyait jamais. Mais les gens ont repris leurs habitudes des grandes surfaces. Ils ont plus de boulot donc moins de temps pour cuisiner... La vie d'après, il faut encore la construire, elle n'est pas encore là".

Il faut plus de recul

Malgré la baisse constatée par ces agriculteurs, l’Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace (OPABA) relativise. "On a quand même passé deux années sans visibilité, sans vraiment savoir où on va. Prendre 2021 comme référence n'est pas un bon indicateur", estime Francis Humann, le président. Selon lui, une évaluation sur les cinq dernières années serait plus précise. "Il faut plus de recul".

Autre chiffre marquant du rapport de l'Agence bio : 4% des producteurs bio seraient repassé en agriculture conventionnel sur le plan national. Une tendance qui s'observe là-aussi en Alsace, mais qui n'inquiète pas vraiment Francis Humann.

"On a eu beaucoup de conversions au bio au moment de la crise laitière il y a cinq ans. On arrive un peu à la fin. D'un autre côté, les aides au maintien, versées aux agriculteurs qui débutent en bio pendant cinq ans, se terminent. Elles ont aussi été re-fléchées notamment vers le conventionnel. Ce n'est pas étonnant que les agriculteurs suivent ce mouvement."

Malgré ce retour de certains vers le conventionnel, leur nombre d'agriculteurs bio continue d'augmenter en Alsace. Ils étaient 1300 producteurs en Alsace fin 2021, soit 128 de plus que l'année précédente.