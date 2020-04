coronavirus : les horticulteurs et les pépiniéristes parmi les plus touchés par la crise

Les horticulteurs et les pépiniéristes sont durement impactés par la crise liée au coronavirus

Ce lundi après-midi les maraîchers et les commerçants non-sédentaires manifestent à Saint-Lô devant la préfecture afin de réclamer la réouverture de tous les marchés en plein air.

Cette démarche est totalement comprise par le président de la FRSEA en Normandie, Arnold Puech d'Alissac. Ces marchés sont importants pour les producteurs.

"Nous partageons et nous soutenons cette demande, a expliqué sur notre antenne Arnold Puech d'Alissac . Des départements en Normandie ont beuacoup plus de marchés rouverts que d'autres.

On peut respecter les gestes barrières et se trouver avec beaucoup moins de densité que dans des grands magasins sur des marchés. On a besoin de ces marchés."

Parmi les producteurs impactés par la crise liée à la Pandémie du coronavirus, se trouve la filière laitière. Celle-ci s'organise afin de limiter son impact économique.

On demande aux producteurs de lait de réduire leur production de 2 à 5% et on les indemnise pour cela avec des fonds inter-professionnels

"Chez les producteurs de laits, nous sommes un grand pays exportateur. 40% de ce que nous produisons est exporté et a besoin du marché européen.

Le marché européen est tout aussi perturbé que le nôtre et donc on demande aux producteurs de lait de réduire leur production de 2 à 5%.

Et on les indemnise pour cela à hauteur de la baisse avec des fonds inter-professionnels. Ce ne sont pas des fonds d'Etat mais des réserves de la filière.

On demande à l'Europe de valider ce système. On n'a toujours pas la validation de l'Union Européenne. C'est un peu long à venir et on demande évidemment que le gouvernement français soutienne cette proposition."

A l'inverse de la filière laitière, celle des producteurs de légumes est importatrice en France. La baisse des importations offre un peu plus de débouchés à condition de pouvoir avoir des points de vente.

Mais ce sont les Horticulteurs et les pépiniéristes qui sont aujourd'hui parmi les plus touchés par la crise liée au coronavirus et au confinement. Elle les affecte au moment de la pleine saison.

"Les pépiniéristes font 75% de leur chiffre d'affaire entre mars et mai.

Ils ont perdu sur le mois de mars avec les 13 jours de confinement déjà 15% de leur chiffre d'affaire. Sur le mois d'avril, la situation est terrible et le drive est une solution pour certains pour une partie des volumes.

Si vous êtes bien situé, proche des bassins de consommation, le drive peut vous apporter des clients. Si vous êtes loin de tout le monde, vous n'avez pas assez de clients et vous avez malgré tout votre personnel et vos charges à payer.

La situation des horticulteurs-pépiniéristes est aussi difficile pour ne pas dire plus difficile que celle des restaurateurs et des hôteliers."