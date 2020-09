Indre : le bilan des moissons 2020 est catastrophique

Le bilan 2020 des moissons pour les céréaliers est très mauvais. Quatre ans après une année 2016 toute aussi mauvaise, le niveau des récoltes est au plus bas. La première raison, c'est la météo. La campagne 2019-2020 dans le département de l'Indre a été marquée rapporte la FDSEA, par un fort épisode pluvieux au cours de l'automne, une période de sécheresse au printemps. L'hiver 2019-2020 a été particulièrement doux suivi d'une période sèche lors du confinement mais aussi sur les mois de juin, juillet et août. Thierry Texerault est un exploitant agricole, éleveur de caprins avec plus de 200 chèvres et céréaliers sur la commune de Levroux.

Thierry Texerault ici avec les bras croisés est céréaliers mais aussi éleveur caprin avec 220 chèvres sur son exploitation © Radio France - Sylvain ROGIE

Thierry Texerault (exploitant agricole à Levroux ) : "En blé d'habitude on fait 80 quintaux cette année c'est 40. Le bilan est catastrophique."

Il est toujours céréalier mais à titre secondaire : "La raison est simple ; au fur à mesure des années, les cours des céréales sont en baisse et comme j'ai toujours eu des chèvres sur mon exploitations, petit à petit j'ai dû m'adapter et me recentrer sur le monde caprin qui marche à peu près correctement. Pour les céréales d'habitude en blé, on fait 80 quintaux cette année, c'est 40. Le bilan est catastrophique. Avant, je tournais avec 60% en céréales et 40% en fromage de chèvres. Maintenant,c'est l'inverse. Aujourd'hui on gagne de l'argent avec les fromages par rapport aux céréales, ça c'est sûr.

Philippe Barrault (secrétaire général adjoint de la Fdsea) : "En 2016, le problème si je puis dire était climatique. Nous n'avions pas encore le retrait des molécules."

Philippe Barrault, est le président intercommunal de Levroux et secrétaire général adjoint de la Fdsea de l'Indre : "Il y a certes une météo de plus en plus capricieuse mais pas unqiuement. Il y a aussi la perte de certaines molécules qui luttent efficacement par exemple contre les pucerons. Don,c c'est une année similaire voir pire qu'en 2016 et du coup nous prenons le bouillon jusqu'au bout. En 2016, le problèmeétait climatique. Nous n'avions pas encore le retrait des molécules. Là vous l'aurez compris, tout est cumulé et nous allons directement dans le mur." Alors bien sur la situation financière dans les exploitations est plus que tendue.

Les agriculteurs demandent entre autre par l'intermédiaire de leurs syndicats : le report et la prise en charge de cotisations sociales, plusieurs exonérations comme celle de la taxe sur le foncier non bâti ou encore le versement en totalité des soutient de la PAC au 15 octobre. Toutes ces revendications, les agriculteurs de l'Indre espèrent en parler de vive voix avec le premier ministre Jean Castex qui est venu dans l'Indre le jour de la rentrée scolaire. Il a promis de revenir pour aborder le secteur de l'aéronautique et celui de l'agriculture. Les céréaliers notamment l'attendent avec impatience, pourquoi pas sur une exploitation.