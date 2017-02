Agriculture : le ministre Stéphane Le Foll en terre Bourguignone ce jeudi

C'est en Côte-d'Or que le ministre de l'Agriculture fait étape ce jeudi. Il doit se rendre à l'INRA à Dijon mais aussi participer à une table ronde avec les syndicats agricoles du département. Que veulent-ils dire au ministre ?

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll est attendu à Dijon ce jeudi après-midi pour parler agro-écologie et innovation. Il va signer une convention de partenariat entre l'INRA (institut national de la recherche agronomique) et le Grand Dijon puis se rendra sur le site du technopôle Agronov. Mais avant, Stéphane Le Foll va déjeuner avec les syndicats agricoles de Côte-d'Or à la préfecture. Ces derniers vont lui faire remonter les problèmes rencontrés sur le terrain.

Fabrice Feivre, président de la FDSEA de Côte-d'Or, va lui aussi déjeuner avec Stéphane le ministre de l'Agriculture. Un repas qui risque d'être tendu car son syndicat s'oppose aux nouveaux critères qui définissent les zones défavorisées simples (qui ont des imperfections naturelles).

Le ton sera ferme !

"Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, en restant courtois mais le ton sera ferme", explique Fabrice Feivre. "On va surtout parler du dossier des zones défavorisées simples. Des zones qui ont des handicaps. En Côte-d'Or, on a un certain nombre de communes qui sortent de cette zone et on souhaite qu'elles y rentrent à nouveau parce que les éleveurs ne touche plus l'ICHN, une aide qui peut aller jusqu'à 8000 euros pour certaines exploitations donc ce n'est pas négligeable. Il y a la vallée de l'Ouche, l'arrière Côte et des communes du Val de Saône. Il y a des communes qui ont été inondées onze fois l'année dernière et avec les nouveaux critères, elles sortent du dispositif. Ce n'est pas juste et on demande une réforme de leur statut!"