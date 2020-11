Monde agricole : une personne sur cinq sous le seuil de pauvreté en Nouvelle-Aquitaine

L'Insee a publié, ce vendredi 5 novembre, une enquête sur les revenus des ménages agricoles dans la région. Ces foyers sont souvent plus pauvres que le reste de la population, particulièrement en Périgord vert et en Périgord blanc.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) s'est penché sur la situation économique des agriculteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans une étude publiée ce vendredi 5 novembre, il ressort que les agriculteurs sont souvent obligés de compléter leur salaire avec des revenus d'une autre activité ou bien les revenus de leur conjoint, par exemple.

Car l'étude met en lumière des situations économiques difficiles chez de nombreux agriculteurs. Elle a étudié les revenus des 154.600 personnes qui vivent au sein de 53.600 ménages agricoles dans la région, c’est-à-dire comprenant au moins un agriculteur.

En Nouvelle-Aquitaine, une personne sur cinq, dans ces foyers agricoles, vit en dessous du seuil de pauvreté (1.041 euros par mois en 2017). C’est une personne sur huit dans le reste de la population.

Des revenus plus faibles chez les éleveurs des Périgords vert et blanc

L’INSEE souligne des disparités en fonction des territoires et des types d’agriculture. Les revenus les plus faibles sont souvent constatés chez éleveurs bovins, ovins et caprins. Ainsi, l'étude indique que c'est particulièrement le cas en Périgord blanc et en Périgord vert. Les régions viticoles, comme le Bergeracois, s'en sortent plutôt bien.

Autre enseignement de cette étude : le niveau de vie des ménages agricoles âgés est plus élevé que celui des jeunes. On l’explique par le départ des enfants de la maison et par une diversification des revenus au fil des années.

"À moins de 30 ans, 60 % des ménages ne disposent que d’une seule source de revenu ; entre 40 et 49 ans, ils ne sont plus que 40 % et, au-delà de 60 ans, cette proportion tombe à 20 %", indique l'étude. Il s'agit par exemple des revenus du patrimoine ou bien la retraite de son conjoint qui augmente.

En Dordogne, beaucoup se lancent aussi dans l’agrotourisme, qui permet de générer d’autres revenus sur l’exploitation.

Tous les détails de l'étude sont à retrouver sur le site de l'INSEE.