Agriculture : les éleveurs de plus en plus dans le rouge

La Mayenne est une terre d'élevage, avec de nombreuses exploitations bovines et laitières, installées notamment dans le nord-ouest du département. C'est dans cette zone que l'on retrouve les revenus les plus bas chez les agriculteurs. Il existe en effet de très grandes disparités de revenus au sein du monde agricole, révèle un rapport publié par l'Insee lundi. Comment expliquer qu'il y ait autant de différence ? Tout d'abord, Les éleveurs s'endettent beaucoup plus au moment de leur installation que d'autres agriculteurs, ce que confirme Jacques Johan, le président de Solidarité Paysans 53 : "L'élevage demande de gros investissements, par rapport à d'autres productions, de l'ordre de 500.000 et un million d'euros, il y a des charges énormes, ça peut fragiliser les exploitations."

Des agriculteurs perdent même de l'argent

Selon Jacques Johan, invité de France Bleu Mayenne ce jeudi, "des agriculteurs ont un revenu négatif, mais voilà vous ne pouvez pas arrêter une exploitation comme ça, vous avez des charges, des prêts, des animaux." L'association qu'il préside aide actuellement une soixantaine d'agriculteurs qui ont des difficultés financières.