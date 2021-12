Agriculture : les prélèvements d'eau seront désormais plafonnés sur le bassin de l'Adour

Plusieurs associations environnementales, dont la Sepanso des Landes, ont obtenu gain de cause mardi devant la cour d'appel administrative de Bordeaux. Les prélèvements d'eau seront désormais plafonnés sur le bassin de l'Adour.

C'est une satisfaction pour les associations écologistes, dont la Sépanso des Landes, qui dénoncent les excès de l'irrigation des terres agricoles. Après le tribunal administratif de Pau, la cour d'appel de Bordeaux confirme mardi 21 décembre l'annulation des autorisations de prélèvements d'eau sur le bassin de l'Adour. Désormais, ils seront plafonnés l'été, ce qui va entrainer une diminution de l'irrigation. Cet été, les agriculteurs du bassin de l'Adour ne pourront donc plus arroser leurs cultures avec les mêmes règles que l'an dernier. Ce qui les rend furieux. Une limitation jugée "incompréhensible" et "désastreuse" par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Colère des agriculteurs

En mars dernier, plus de 1000 agriculteurs landais mais aussi des des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées ont manifesté leur colère face à ses restrictions qui vont entacher leur production. Les associations écolos sont satisfaites de cette décision prise au regard du dérèglement climatique et du proche déficit en eau. "Les prélèvements passés étaient excessifs, _les cours d’eau sont au plus bas_, ça pose des problèmes environnementaux. aujourd'hui chacun doit prendre ses responsabilités" s'indigne Georges Cingal, le président de l'association Sépanso des landes.