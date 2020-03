Agriculture : les producteurs de Savoie et Haute-Savoie s'organisent pour fournir leurs clients

Avec l'interdiction de la plupart des marchés en plein air, les producteurs et éleveurs de Savoie et Haute-Savoie risquaient de ne plus avoir de lien avec leur clientèle et aucun moyen d'écouler leur production. Ils s'organisent via internet.