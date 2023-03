Agriculture : "Nourrir la planète sans l'empoisonner", le Civam veut davantage de moyens pour les paysans

France Bleu Breizh Izel est en direct du Salon de l'Agriculture ce vendredi à Paris. À cette occasion, Aurélien Leray, paysan en Ille-et-Vilaine et président du Civam, le Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, était invité sur notre plateau. Pour lui, "c'est un fléau de prôner génétique, robotique, numérique comme ce qui va sauver l'agriculture".

France Bleu Breizh Izel : Les Civam sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique. Pour polluer moins ?

Aurélien Leray : Pour produire sainement. Parce que les algues vertes sont un fléau imputable à la production animale industrielle, les Civam, et en particulier le Civam du Finistère, ont les solutions pour mettre en place une agriculture rémunératrice et préservant les ressources, en accompagnant vers des installations et des changements de système, vers une agriculture autonome, économe, et qui nourrit la planète sans l'empoisonner.

Ça veut dire qu'on ne ferait plus du lait toute l'année ?

C'est une possibilité, c'est le choix que font certains éleveurs. Je pense à Franck et Maud Le Breton, à Corlay dans les Côtes d'Armor, qui ont fait le choix de faire du vêlage groupé de printemps. À savoir, produire le maximum de lait au pâturage quand il coûte le moins cher, quand les vaches vont pouvoir le chercher toutes seules. Ça va permettre de fermer la salle de traite pendant l'hiver, pour souffler, et pour avoir des vaches qui ont des besoins seulement en foin et pas besoin d'avoir un fourrage stocké qui va coûter cher pour produire du lait.

Parce que le fourrage de l'hiver, c'est quoi ? C'est du tourteau de soja qu'on apporte du Brésil, par exemple ?

Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les vaches laitières en Bretagne, elles mangent essentiellement du maïs ensilage et du soja qu'on importe du Brésil. Voilà, c'est la ration de base. Et donc le choix qu'on fait dans les Civam, c'est d'accompagner vers des systèmes résilients, économes et autonomes qui vont mettre en avant l'économie de charges à travers l'augmentation des prairies dans les surfaces des fermes et la mise à l'herbe des vaches. Faire pâturer les vaches pour de vrai.

Ça veut dire qu'on revient à l'ancien système ?

On revient surtout sur du bon sens paysan, à savoir garder le revenu pour nous. Arrêter de nourrir tout un tas de conseillers et techniciens agricoles qui gravitent autour des fermes et qui vendent de la poudre de perlimpinpin en faisant croire à une meilleure productivité. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en faisant bosser les collègues, les paysans et les paysannes en groupes animés à base de l'éducation populaire, on arrive à des résultats vraiment géniaux, et à la création d'un savoir paysan. On est des paysans chercheurs et on produit de la référence, notamment à travers l'observatoire technico-économique bovins lait depuis plus de dix ans, qui permet de constater qu'un système économe, autonome va être plus rémunérateur, va créer plus de revenus avec pas forcément autant de capital mobilisé, voire moins de capital mobilisé sur les fermes.

Vous, vous êtes sur le système pâturant ?

Je suis sur un système pâturant intégral, je suis en plein air toute l'année. C'est-à-dire que les animaux dorment dehors dans toute l'année, je suis en mono traite. Je produis 160.000 litres de lait par an et ça fonctionne plutôt bien. Je travaille en moyenne 35 heures par semaine et je me prélève 2.000 euros par mois.

Donc ça permet de mieux vivre finalement, en travaillant moins ?

Clairement, la suppression de la traite du soir permet une vie de famille, permet des activités, permet d'être plus efficace aussi sur sa ferme, je trouve. Ça permet de ne pas avoir à s'arrêter à 17 h parce qu'il faut aller chercher les vaches pour les traire et de continuer à faire ses clôtures ou faire ses papiers, ou va faire ses cultures. Et s'occuper de sa famille.

Le gouvernement a annoncé un plan de 200 millions d'euros pour la souveraineté alimentaire pour plus de fruits et de légumes cultivés en France, notamment pour aider à construire plus de serres. C'est un peu antinomique avec ce que vous voulez faire ?

Effectivement, ça ne colle pas trop. Il s'agirait surtout d'accompagner tous les porteurs de projets. Et parce qu'il y en a un paquet, il y en a plus d'un tiers des porteurs de projets qui font demi-tour, faute de trouver une ferme, qui sont souvent non issus du milieu agricole. Et là, ce qu'il faudrait plutôt, c'est orienter ces aides vers l'accompagnement à des petites structures de maraîchères, du maraîchage diversifiées, où on constate dans nos réseaux que parfois, avec six ou sept hectares pour une seule ferme, dans un hectare et demi cultivé en maraîchage, on arrive à nourrir deux personnes, à se prélever 1.500 euros par mois. Ça, c'est quelque chose de factuel, de faisable sur du maraîchage diversifié, souvent en bio, avec un usage de l'eau bien plus limité que si on est sur des serres. Donc oui, arriver à créer et à impulser les systèmes économes et autonomes sur tous les types de production, on ne parle pas que des vaches laitières. On parle aussi de maraîchage, effectivement.

Mais justement, vous parliez du bio. Avec l'explosion des coûts, il y a quand même plus de difficultés. On voit des magasins bio qui se cassent la figure. Est-ce que le système, il va encore dans le bon sens en 2023 ?

Les consommateurs ont un pouvoir, mais qui est restreint. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 millions de Français qui subissent leur alimentation. Je vous invite à consulter les résultats du projet accessible en ligne sur le site de Réseau Civam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, l'alimentation, c'est une question de politique publique et il faut refaire le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement d'aller dans ce sens-là et d'accompagner l'agriculture biologique, mais aussi les systèmes économes, autonomes, vers une amélioration des filières et vers une accessibilité de nos produits aux consommateurs. Si on constate seulement l'impact de la politique agricole commune qui est aujourd'hui calculée à l'hectare, c'est une aberration, c'est-à-dire que c'est un encouragement à l'agrandissement des fermes. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est une PAC qui soit plutôt calculée aux travailleurs et aux travailleuses sur la ferme et en fonction des pratiques et des systèmes de production mis en place, avec des indicateurs qui permettent de mettre en avant telle ou telle production par rapport à la préservation des ressources naturelles et à l'autonomie des fermes.

Un demi milliard d'euros va être annoncé tout à l'heure pour aider justement l'agroalimentaire face à la hausse des coûts, pour moderniser aussi la filière, ça vous fait un peu peur ?

C'est un fléau de prôner génétique, robotique, numérique comme ce qui va sauver l'agriculture. C'est une catastrophe. C'est une hérésie totale. Ce qui peut sauver l'agriculture, ce sont les paysans et les paysannes, nombreux et nombreuses, en installant du monde sur les fermes. Et je rappelle juste aujourd'hui que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit le monde aujourd'hui, c'est l'agriculture paysanne. 75 % de la production alimentaire mondiale est produite par l'agriculture vivrière et paysanne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ONU de Olivier De Schutter. Donc là, il y a un constat qui est fait. Il y a un manque de volonté politique qu'on constate dans nos réseaux, au sein du collectif Nourrir ou au sein des réseaux Civam. Et donc on appelle les pouvoirs publics à réorienter ces subventions pour accompagner et pour installer des paysans nombreux et nombreux.