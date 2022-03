Ukraine : "Les agriculteurs vont devoir s'adapter à l'économie", déplore la Coordination rurale de Dordogne

Après plus d'un mois de conflit en Ukraine, la situation des agriculteurs périgourdins ne s'arrange pas. Prix des carburants et des matières premières, pénuries... "Nous tirons le signal d'alerte", explique le syndicat de la Coordination rurale en Dordogne.

"La situation ne s'arrange pas du tout", dénonce Éric Chassagne, président de la Coordination rurale en Dordogne, invité de France Bleu Périgord lundi 28 mars. La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus d'un mois, continue de bouleverser les marchés. "Tout continue de se dégrader, les cours des matières premières montent et les coûts de production s'enflamment. Face à cette situation, nous avons décidé de tirer le signal d'alerte et de demander à l'État de nous venir en aide", explique-t-il. Les engrais notamment ont vu leurs prix s'envoler, passant de 250 à 1 205 euros, soit presque cinq fois plus. "Dans ces conditions, ça ne s'est jamais produit", affirme Éric Chassagne.

"Du coup, les agriculteurs vont devoir s'adapter à l'économie", continue le président de la Coordination rurale en Dordogne. "On va mettre en place des systèmes de culture moins gourmands en énergie, il faut juste que les agriculteurs puissent être livrés", continue-t-il. "Avec cette augmentation exponentielle du prix du GNR (le gazole non roulant) vient également le risque de pénurie à cause des ruptures d'approvisionnement. Les trésoreries d'exploitation sont déjà exsangues donc certains exploitants ne pourront pas s'approvisionner."

Répercuter les coûts sur les prix de vente

Face à cette urgence, Éric Chassagne, comme la plupart des autres syndicats agricoles, ne se montre que très peu satisfait par le plan de résilience dévoilé par le gouvernement le 16 mars. "C'est largement insuffisant", tacle-t-il. "On n'en connait même pas encore tous les tenants et aboutissants." Sur le remboursement anticipé des taxes sur les carburants, "ça peut aider mais c'était déjà en place", affirme le syndicaliste. "La TICPE devait déjà augmenter le 1er juillet 2021 sauf que ça a été repoussé." La Coordination rurale a donc monté son propre plan d'action. "Nous, ce qu'on demande, c'est de supprimer cette taxe pour l'agriculture", indique Éric Chassagne. "On prône aussi le plafonnement du prix du GNR et la levée des obligations qui pèsent sur les jachères, qui sont des parcelles où l'on ne produit rien."

Dans ce plan d'action, le syndicat agricole demande aussi à répercuter les coûts de production sur les prix de vente. Autrement dit faire payer le consommateur au prix fort. "Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution", assure Éric Chassagne. "De leur côté, les grandes surfaces ne se montrent pas vraiment prêtes à faire des efforts. Aux dernières négociations commerciales, une petite offre a été consentie mais c'était loin de couvrir nos besoins et nos charges. Donc ce sont bien à elles qu'il faut demander un effort supplémentaire." De nouvelles négociations commerciales ont d'ailleurs été rouvertes, sur demande du gouvernement.