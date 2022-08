Agriculture : Pour faire face aux restrictions d'eau, il y a le sorgho

Avec la sécheresse de cette année, les restrictions d'eau mettent à mal les cultures de maïs. Mais depuis cinq ans une centaine d'agriculteurs de la coopérative d'Herbauges s'est mis à cultiver du sorgho, une céréale africaine complémentaire au maïs et qui ne demande pas d'irrigation. Elle se développe de plus en plus en France, où en 2020 plus de 116.000 hectares de cultures étaient répartis sur le territoire, d'après un rapport d'Agreste. L'un des tout premiers champs de Loire-Atlantique se trouve à Frossay.

Didier Bonnet voit vert. Au milieu du champ de sorgho, ses plantes sont bien dressées, contrairement à son maïs qui a grillé et qu'il a ramassé un mois plus tôt que prévu. C'est le premier agriculteur à s'être mis au sorgho dans la coopérative, il y a cinq ans, suivant les conseils de Mikael Le Manac'h, responsable du programme des semences. « La première année, arrivés au mois de juin, mes sorghos étaient à trois feuilles, et les maïs des voisins étaient à 1m50 ! J'ai dit à Mikael qu'il s'était sacrément planté avec son truc… Et puis le temps passant, j'ai eu les plus beaux sorghos que j'ai jamais eu », raconte Didier Bonnet. Depuis, il consacre 15 hectares de parcelles à cette céréale africaine.

De nombreux avantages

Le sorgho offre une souplesse beaucoup plus large que le maïs, parce qu'il a un cycle de pousse plus long et décalé. Le rendement se fait sur août-septembre, où il y a plus de chances d'avoir des orages. « En terme de rendements, on fait aussi bien qu'un maïs », précise Mikael Le Manac'h. L'autre avantage, et pas des moindres, est qu'il n'a pas besoin d'être irrigué.

En période de sécheresse, le sorgho se bloque mais reste vert. Il attend la pluie et puis repart. Il a besoin de deux fois moins d'eau que le maïs. © Radio France - Marek Khetah

Il pousse jusqu'à 40 degrés et a besoin de deux fois moins d'eau que le maïs, ainsi que peu d'engrais et de pesticides. La coopérative en cultive près de 1.000 hectares tous les ans entre la Loire-Atlantique, le nord-Vendée et l'ouest-Maine-et-Loire. « On le voit encore mieux avec cette année de sécheresse : les maïs sont déjà ensilés et n'avaient pas de "poupées" [NDLR épis abandonnés au sol après la récolte pour reconstituer de la matière], alors que le sorgho lui, est toujours vert ». Depuis 2017, Didier Bonnet produit quinze tonnes de matière sèche tous les les ans, dont la moitié vient du sorgho.

Si on veut être sûr de faire du stock, ça passe par le sorgho

Le sorgho est donné au bétail car il contient du sucre et des fibres hautement digestibles. Mais pour autant ce n'est pas une plante miracle : « S'il ne pleut pas avant le 15 septembre, il va griller aussi. Il reste une plante complémentaire au maïs au niveau des rations », précise Mikael Le Manac'h. Maïs et sorgho doivent être produits ensemble.

Plante miracle ou pas, « si on veut être sûr de faire du stock, ça passe par le sorgho », assure Didier Bonnet. Les sangliers lui posent aussi problème, parce qu'ils mangent son maïs. Alors pour anticiper cette nuisance ainsi que la sécheresse, il va augmenter la part de sorgho dans ses cultures pour l'année prochaine et passer à moitié maïs, moitié sorgho.