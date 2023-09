Agriculture : production et transition écologique ne sont "pas forcément incompatibles", selon Marc Fesneau

En déplacement ce dimanche à Cambrai (Nord) pour le dernier jour de la foire agricole des "Terres de Jim", Marc Fesneau n'était pas venu les mains vides. Au cours de son discours, le ministre de l'Agriculture a annoncé que le gouvernement allait augmenter de "près d'un milliard d'euros" le budget alloué à l'agriculture pour 2024. Une hausse de 15 % comparée à 2023 qui servira notamment à accompagner les exploitations engagées dans la transition écologique.

"Seuls ceux qui sont engagés dans la transition seront aidés"

"Je donne un exemple : la question des produits phytosanitaires, explique Marc Fesneau , invité ce lundi du 6-9 de France Bleu Nord . Tout le monde sait notre volonté à la fois de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, et en même temps de garantir la capacité qu'auront les agriculteurs de continuer à produire. Pour cela, on a besoin de recherches, on a besoin d'innovations, on a besoin d'investissements dans le matériel et c'est à ça que vont servir ces moyens."

Dans le même esprit, ces moyens pourront également financer des investissements et des recherches afin de faire des économies d'eau ou de réduire les émissions de gaz à effets de serre. Avec un principe : "Seuls ceux qui seront engagés dans la transition seront aidés", précise le ministre, qui prône la "planification" pour fixer des objectifs plutôt que la création de nouvelles normes pour les faire respecter. "Des changements des pratiques s'opèrent sans qu'on ait besoin en permanence de rigidifier par la norme", assure Marc Fesneau.

Un projet de loi en fin d'année

Sur la protection de l'environnement, Marc Fesneau refuse d'opposer "petites" et "grandes" exploitations, et ne pense pas qu'un certain modèle d'agriculture plus intensif soit incompatible avec la transition écologique. "Nous avons besoin d'un modèle qui permette de produire, explique le ministre de l'Agriculture. Nous avons besoin de produire en quantité suffisante et en même temps de le faire dans une logique de préservation de l'environnement. Et l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre."

"Tout le monde doit faire des transitions, quelle que soit la taille des exploitations (...) Je ne crois pas du tout, et je le constate, que la taille des exploitations soit un facteur qui discrimine ceux qui font la transition et ceux qui ne la font pas. Des exploitations de tailles assez significatives sont pleinement engagées dans la transformation", poursuit le ministre qui cite les règles en terme de réduction d'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires.

Toutes ces questions, ainsi que l'accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur installation, seront débattues au parlement en fin de l'année : Marc Fesneau confirme que le projet de loi d'orientation agricole serait examiné "d'ici le mois de décembre".