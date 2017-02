Agriculture : Stéphane Le Foll à Dijon pour défendre l'agro-écologie et l'innovation

L'agro-écologie et l'innovation sont sans doute l'avenir de notre agriculture. A Dijon, l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique est en pointe sur le sujet. Le ministre de l'Agriculture lui a rendu visite ce jeudi.

Quelques mois après l'ancien premier ministre, Manuel Valls, c'est au tour de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, de se rendre à Dijon avec un passage comme Manuel Valls, dans les locaux de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est l’un des 17 centres régionaux dont les recherches sont axées sur les territoires, l’agroécologie, le goût et l’alimentation.

Le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll © Radio France - Thomas Nougaillon

Le ministre a d'abord déjeuné avec des représentants des organisations syndicales agricoles avant de découvrir les travaux menés dans ce centre INRA situé tout près du campus dijonnais.

L'agroécologie, qu'est-ce que c'est ?

L'agroécologie (ou agro-écologie) est un concept utilisé en agriculture et en agronomie qui, selon l'usage peut désigner une discipline scientifique, un mouvement social ou un ensemble de pratiques agricoles. On la présente comme la base scientifique d'une agriculture alternative. Depuis 20 ans, on considére que "L'agro-écologie est la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis confrontés à un environnement défavorable". Elle représente donc un véritable espoir de développement pour les pays pauvres.

Stéphane Le Foll a profité de cette visite pour présider la signature d'une convention entre l'INRA et le Grand Dijon avant de poursuivre sa visite par une halte sur la plate-forme d'expérimentation en agro-écologie Agronov, à Bretenière.