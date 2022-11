Agriculture : "une diversité très importante de projets d'installation" en Bretagne

Remplacer les 20.000 agriculteurs bretons qui partiront à la retraite d'ici 10 ans : voici un des enjeux principaux auxquels sont confrontées les Chambres d'agriculture de Bretagne. C'est le sujet de la " Quinzaine de la transmission et de l'installation ", organisée par les différentes chambres du 22 novembre au 2 décembre. Actuellement, seul un départ sur trois est remplacé dans la région. "On a beaucoup de candidats à l'installation, mais on constate qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre les exploitations à céder et les profils et les souhaits des potentiels repreneurs", constate Valérie Lavorel, experte sur les questions de transmission et d'installation à la Chambre d'agriculture de Bretagne, sur France Bleu Armorique ce mardi 15 novembre.

ⓘ Publicité

500 installations aidées par an

"70% des exploitations à céder en ce moment sont des élevages laitiers, ou en porc ou avicoles", souligne Valérie Lavorel. "Au niveau de l'installation, on a une diversité très importante de projets, notamment à hauteur de 35% en vente directe". Un système peu compatible avec le fonctionnement des élevages de taille moyenne. "Certains sont tout de même repris tels quels. Sur des élevages plus importants, qui rassemblent déjà plusieurs anciennes exploitations, la solution peut être de les séparer à nouveau", explique Valérie Lavorel.

Bonne nouvelle, le métier attire toujours, et de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. "On a des personnes en reconversion, qui ne sont pas du métier. Chaque année, nous recensons 500 installations aidées", rappelle Valérie Lavorel.

Des rencontres entre candidats et agriculteurs

Pour autant, le parcours reste semé d'embûches pour les futurs agriculteurs. "Il faut parfois se former, se mettre à niveau techniquement, puis obtenir un prêt bancaire, et enfin s'installer. Ca peut prendre plusieurs années mais ça marche, on a beaucoup d'installations en cours".

Cette quinzaine de l'installation sera l'occasion pour les candidats d'affiner ou de partager leur projet d'exploitation agricole. Des rencontres sont notamment prévues à Saint-Allouestre dans le Morbihan et à Saint-Brandan dans les Côtes d'Armor avec des candidats à l'installation et des agriculteurs, bientôt à la retraite, qui viendront présenter leur ferme.