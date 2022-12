Agriculture : "une retraite minimum de 1150 euros brut, c'est peu", s'alarme la FNSEA face à l'inflation

La FNSEA se félicite car depuis jeudi 1er décembre une modification du mode de calcul des pensions des exploitants agricoles retraités est actée*. "C'était un pas indispensable"*, estime Hélène Blaud, deux-sévrienne en charge de la question des retraites au sein du premier syndicat agricole et invité de France Bleu ce mardi 6 décembre. "Nous étions sur un calcul compliqué de points acquis tout au long de la carrière, nous passons à un calcul sur les 25 meilleures années en janvier 2026, donc comme la majorité des salariés".

"Je pense qu'il pourrait y avoir une montée des pensions 300 à 500 euros"

Elle a donc déjà fait les comptes sur ce que cela pourrait changer financièrement pour les exploitants. "Actuellement la pension complète minimale est de 1 150 euros brut pour les chefs d'exploitation, détaille Hélène Blaud. Pour les conjoints et les aidants familiaux, c'est 741 euros brut. Ca n'est pas grand chose pour une profession qui a la charge de nourrir la population et plus". A l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul en 2026, elle espère que cela permettra de revaloriser ces pensions de 300 à 500 euros par mois.

La situation actuelle est "préoccupante"

Face à l'inflation, les retraités du monde agricole "sont comme tous les autres", selon Hélène Blaud. "Nous subissons et attendons aussi des revalorisation", souligne-t-elle. "Beaucoup ont été économes toute leur vie, j'en fais partie. Mais dans la situation actuelle, on fait plus que se serrer la ceinture".