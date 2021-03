Agriculture urbaine : Paris dévoile les nouveaux sites prêts à accueillir des projets Parisculteurs

La liste des nouveaux sites, qui ont été retenus pour la saison quatre de Parisculteurs, a été dévoilée par la ville de Paris en milieu de matinée ce mercredi. Le programme Parisculteurs est destiné à faciliter l'installation de projets agricoles dans la capitale.

Les appels à projets sont lancés chaque année pour trouver des toits, des murs, des sous-sols ou des espaces en pleine terre à proposer à des agriculteurs qui vont y mener des projets de proximité. Les projets agricoles sont menés par des associations, des entreprises ou encore des start-up.

Les trois premières saisons, des appels à projets Parisculteurs ont été un succès et cette année, malgré la crise sanitaire, la quatrième édition ne devrait pas décevoir.

Les nouveaux sites Parisculteurs

Six sites dans Paris

le Groupe Scolaire Saint-Benoît

la Cuisine Baudricourt

l'Immeuble Bourdelle

la parcelle Moulin Longchamp

la place du Maquis du Vercors

le Gymnase Chaumont

Six sites franciliens

l’écluse Saint-Lazare à Meaux (77)

le CEFP de Villepreux (78)

le CEFP Le Nôtre à Sonchamp (78)

le Port Christofle à Saint-Denis en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis (93)

la Résidence La Boissière à Saint-Vrain (91)

l’EPHAD Cousin de Méricourt à Cachan (94)

Les projets

La mairie de Paris attend maintenant les projets agricoles. Ces projets pourront être remis jusqu'au 31 mai 2021. Un jury et des commissions techniques vont les étudier. La liste de ceux qui ont été retenus sera présentée en septembre 2021.

Plus de 50 projets ont déjà vu le jour ces dernières années et autant sont en cours de développement. Paris compte aujourd’hui plus de 30 ha d’espaces agricoles sur son territoire.