Agrilocal : de plus en plus de départements conquis par la plateforme lancée par le Puy-de-Dôme

Lancée en 2012 par les départements du Puy-de-Dôme et de la Drôme, la plateforme en ligne "Agrilocal" a déjà conquis 31 départements à travers la France. Elle permet aux collectivités de faire directement leurs courses chez les producteurs de leur zone.

C'était pari gagnant-gagnant : permettre à la fois aux restaurants des collectivités type collèges ou maison de retraite de s'approvisionner en direct chez les producteurs de leur zone et donner à ces mêmes producteurs une entrée sur les marchés publics qui leur étaient jusque là inaccessibles. "L'innovation de cette plateforme c'est que nous sommes la seule au niveau national permettant le respect du code des marchés publics", explique Nicolas Portas, chef du service agriculture et forêt au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Lancée dans le département en 2012, Agrilocal est devenu l'année suivante une association nationale qui compte aujourd'hui 31 départements, chacun ayant décliné la plateforme internet sur son territoire.

Un demi-million d'euros de commandes en ligne l'an dernier dans le Puy-de-Dôme

Quatre ans après le lancement, l'outil semble fonctionner à l'image d'Agrilocal63, la plateforme puydômoise : "Actuellement on a 282 acheteurs formés à l'utilisation de la plateforme, dont 43 collèges, 48 communes, 39 maisons de retraites qui passent commande", assure Nicolas Portas, également responsable de l'association Agrilocal. "On est sur un chiffre d'affaire annuel, en 2016, de plus de 550 000 euros de commandes en ligne passées aux producteurs."

Quant à l’argument financier, Nicolas Portas assure que "avec le recul, on se rend compte que les prix des producteurs sont autant voire plus compétitifs que les produits des fournisseurs industriels." Pour lui, il y a même des économies à faire : "Quand on cuisine de la viande d'un producteur local, on va commander moins en quantité, d'ailleurs ce sont des produits moins chargés en eau donc l'acheteur est tout à fait gagnant. Ça permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire in fine".