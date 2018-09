Vaucluse, France

Le dispositif Agritest propose en Vaucluse un test grandeur nature de la validité des projets des futurs agriculteurs. Agritest peut aider au financement ou trouver des terres agricoles disponibles. Agritest propose une couveuse avec hébergement juridique et comptable. un suivi technique avec la visite de techniciennes de la Chambre d'Agriculture ou d'Agribio 84, un accompagnement métier avec un paysan tuteur expérimenté.

Devenir crédible avec un SIRET partagé pour vendre des poules

À Cabrières-d'Avignon, Laura Chauvin a bénéficié d'Agritest pour lancer avec son associé un élevage de 2.000 poules et pintades. Les deux agricultrices rêvent maintenant de s’agrandir pour embaucher un salarié. Elle reconnait que le dispositif d’espace test agricole lui a "apporté de la crédibilité auprès des administrations comme les services d'urbanisme. On était deux chômeuses. On avait aucune crédibilité et sans SIRET, tout était compliqué".

Le SIRET est un numéro d'identification des entreprises et les deux associées ont bénéficié de ce SIRET en portage avec Agritest pour commercialiser leurs poules et leurs pintades. Laura Chauvin conseille au futurs agriculteurs de profiter d'Agritest : "C'est bien pour se lancer. Ensuite, il faut vite s'installer et être vite autonome."

Pas d'échec, mais la découverte de la réalité d'un projet pas adapté

Deux avicultrices se sont installéés grâce à Agritest à Cabrière-d'Avignon. Un maraicher a aussi lancé sa production après un test près de L'Isle-sur-la-Sorgue. Il y a aussi ceux qui ont testé leur projet et finalement renoncé : Myriam Barry ne travaille pas avec son âne comme prévu mais elle copréside l'association pour le développement de l'emploi agricole (ADEAR). Pour elle, ce "n'est pas un échec, au contraire: c'est se rendre compte qu'on ne correspond pas pas au métier d'agriculteur pour des raisons de santé, de physique ou d'organisation. Ça permet aussi à deux associés de se tester".

Myriam Barry confie qu'Agritest lui a révélé qu'un "animal, c'est H24". "J'ai eu des problèmes de santé. Si on avait été plusieurs sur mon projet, ça aurait peut-être pu fonctionner. Je ne pouvais pas faire ça toute seule comme je l'imaginais au départ."

Projet pour un futur viticulteur et étude de sanctuaire dans le Grand Avignon

Au lycée agricole de Carpentras-Serres, Caroline Altare, la coordinatrice d'Agritest, a sur son bureau quatre dossiers de futurs tests agricoles : un "arboriculteur avec des terrains plantés d'arbres fruitiers en production, du maraîchage et peut-être un test pour un viticulteur avec une cave coopérative car le foncier viticole est très cher. On travaille aussi avec le Grand Avignon pour identifier des terrains disponibles".

Agritest encourage les élus à sanctuariser des terrains pour stopper le béton grâce à l'agriculture. Caroline Altare souhaite donner la possibilité à des agriculteurs de "s'installer durablement" :