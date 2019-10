Aides aux agriculteurs corses : réunion infructueuse à Paris

Corse, France

L'importante délégation corse composée de représentants du monde agricole et d'élus insulaires de tous bords, qui fait rare, ont parlé d'une seule voix, n'aura pas suffit à faire reculer le ministre de l'Agriculture. Les nouveaux critères de contrôle qui privent aujourd'hui 760 agriculteurs insulaires d'aides européennes resteront inchangés, faute aux obligations imposées par l'UE selon Didier Guillaume. Le gouvernement promet cependant de nouveaux contrôles, sur le terrain, afin de corriger d'éventuelles erreurs qui auraient pu priver certains exploitants de leurs droits. Toutefois pour les représentants du monde agricole la situation est inquiétante. Beaucoup d'entre eux risquent de rester privés d'aides jusqu'en 2022, année durant laquelle entrera en vigueur la nouvelle PAC (politique agricole commune) et pour laquelle il faudra négocier de nouveaux critères de contrôles plus adaptés. En attendant comment gérer la situation d'urgence et la transition ? Une rencontre entre représentants de la Collectivité de Corse et responsables agricoles doit se tenir dans les prochains jours.