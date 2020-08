Aides pour la filiere viticole: en Bourgogne "ce ne sont pas les bons outils pour nous aider"

Dans les vignes du Sancerre, le premier ministre Jean Castex a joué les Père Noël en annonçant une aide de 80 millions d'euros pour la viticulture française. Une somme qui s'ajoute aux 170 millions déjà promis en mai dernier. Pourtant , quand on ouvre le cadeau, les viticulteurs bourguignons restent sur leur faim.

"L'essentiel de ces aides, 50 millions d'euros, sont destinées à financer la distillation. Autrement dit transformer le surplus de vin en alcools forts. Ce n'est pas une solution qui nous intéresse" explique Thiébault Huber, le président de la CAVB , la Confedération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne. "La distillation , on ne le demande pas. on a toujours maîtrisé notre production et donc on a pas de surstocks. On nous donne donc des outils qui en sont pas vraiment adaptés. On salue l'arrivée de 35 millions d'euros pour l'aide au stockage privé, mais on aura les règles du jeu et les autorisations fin septembre, alors que c'est maintenant que l'on en a besoin."

Un besoin d'espaces de stockage

"Ces espaces de stockage supplémentaires vont être nécessaires , alors que l'on s'apprête à mettre la récolte 2018 en bouteilles. On approche de la récolte 2020 et on va manquer de place. Le marché à l'export reste encore bloqué. On ne vend quasiment rien sur le marché américain qui représente un quart de notre chiffre d'affaires. " Les vins français sont en effet frappés par une sur-taxe décidée par Donald Trump en représailles à un différend commercial entre Airbus et Boeing

"Le Japon est aussi en train de se fermer , et on est "black-listés" dans les pays scandinaves qui redoutent les nouveaux clusters apparus en France et renoncent à envoyer leur importateurs goûter et acheter nos vins." déplore Thiébault Huber, également producteur de 9 hectares de vignes bio à Meursault.

Une perte de 20 à 30 % du chiffre d'affaires

Au CAVB, on estime que les vignerons bourguignons ont déjà perdu cette année 20 à 30 % de leur chiffre d'affaire. "Dans le plan d'aides, on aurait préféré une exonération des charges sociales, assure Thiébault Huber, nous on a continué à payer nos employés et a ne pas recourir au chômage partiel. On commence a avoir des trésoreries très tendues. C'est dommage de ne pas être entendu, de ne pas avoir un plan d'aide à la hauteur de nos attentes. La Bourgogne représente un marché de 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires et la viticulture française est la deuxième source de devises dans la balance commerciale française."