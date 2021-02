Aiguebelle : Émeline, sa fermette et ses 2500 poules, un rêve à l'épreuve du Covid-19

Il y a trois ans, Émeline décidait de se lancer dans l'agriculture avec un projet d'élevage de poules pondeuses. Malgré les embûches posées par la crise sanitaire, et grâce aux aides de la région, de l'État et de l'Europe, elle vend aujourd'hui les œufs de ses 2500 cocottes.

Émeline Vincent-Lévèque élève des poules près d'Aiguebelle (Savoie), aux portes de la Maurienne. Elle a lancé le projet il y a trois ans, s'est installée en mars et a commencé à vendre ses œufs en décembre. Visite d'une exploitation toute neuve, et présentation d'un rêve à l'épreuve de la crise sanitaire.

2500 cocottes confinées

On entre dans la fermette comme dans un hôpital, par un sas sanitaire. "On dépose ses chaussures et sa tenue de ville, on passe en chaussettes sur le caillebotis, on se lave les mains et ensuite, on met les Crocs", explique Émeline. Tant pis pour les amateurs de Louboutin, pour Émeline, l'important, c'est la propreté.

Les œufs sont triés selon la taille : petit, moyen, gros et très gros © Radio France - Nicolas Joly

"L'élevage de volailles est très surveillé, notamment en ce moment. Les poules sont confinées parce qu'on a un risque de grippe aviaire. Elles n'ont pas le droit de sortir pour le moment. Il faut attendre que les oiseaux migrateurs soient remontés des pays chauds avant de pouvoir les sortir." Les cocottes sont donc en intérieur, "comme nous en mode Covid", s'amuse Émeline.

Les 2 500 poules sont pour le moment en intérieur, mais elles retourneront en plein air dès que la menace de grippe aviaire sera passée © Radio France - Nicolas Joly

Le Covid vise l'œuf

Derrière la porte de l'enclos, les poulettes ne respectent pas vraiment les gestes barrière. Les 2 500 volailles se promènent, jouent avec des ballons, et pondent en quantité. "Actuellement, il y a entre 96 et 97% de ponte, tous les jours, donc ça fait quelques œufs", commente Émeline. Mais ce n'est pas forcément facile de vendre tout ça, surtout avec la crise sanitaire. "Les restaurants sont fermés, les stations sont fermées, potentiellement, en montagne, c'étiat mes clients."

Émeline a d'abord eu du mal à vendre toute sa production à cause de la fermeture des restaurants et des stations © Radio France - Nicolas Joly

Émeline ne s'inquiète pas, le plus dur est déjà passé. Elle a dû faire tous les travaux pendant le premier confinement et installer les 2 500 poules pendant le deuxième. Son père, Martial, était là pour la soutenir. "C'est vrai que le confinement n'a pas été facile, surtout pour les matériaux", reconnaît-il. "Mais comme je lui ai dit, si on ne va pas au boulot en marche arrière, c'est super !"

La jeune entrepreneuse a pu monter son exploitation grâce aux aides de la Région, de l'État et de l'Europe © Radio France - Nicolas Joly

Émeline a aussi pu compter sur le soutien de l'État, de la Région, de l'Europe. Des aides financières indispensables. "Aujourd'hui mon pojet s'élève à 400 000 euros d'investissements, et j'ai eu une aide de la région et de l'Europe à hauteur de 40%. Sans ça, je n'aurais jamais pu m'installer, ce n'était pas possible", raconte Émeline. Aujourd'hui, elle vend ses œufs en magasin, mais aussi en vente directe sur les marchés et dans un petit chalet en libre service.