"Aimez la viande, mangez-en mieux", lance la filière en Nouvelle-Aquitaine

Limousin, France

"Il y a tout un environnement qui fait que la consommation de viande est secouée", se désole Philippe Chazette, "on est montrés du doigt, accusés par les plus extrémistes d'être des criminels". Le président d'InterBev, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes en Nouvelle-Aquitaine, semble accablé par le climat anti-viande actuel. "On se doit de réagir", dit-il, "mais pas dans l'excès", d'où ce slogan pour ces rencontre Made in Viande : "Aimez la viande, mangez-en mieux !"

"On ne va pas dire aux gens de manger de la viande trois fois par jour", explique le président d'Interbev Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est l'occasion de rappeler comment les éleveurs travaillent. "On vit avec la nature, avec les animaux, on ne couvre pas les scandales qui ont été révélés, et il n'y a pas un scandale par jour !", explique-t-il.

Quant aux "fermes-usines" qui font aussi débat, avec des centaines d'animaux regroupés, c'est aussi un problème à relativiser pour Philippe Chazelle. "Il ne faudrait pas qu'on mette des limites en France pour se donner bonne conscience et que dans le même temps, on aille allègrement acheter de la viande d'autres pays produite dans des conditions différentes", résume-t-il, "les bonnes pratiques, elles ont un coût, il faut l'accepter".