Aires marines protégées et dauphins : les pêcheurs du Finistère de retour en mer

Après 10 jours de mobilisation et deux journées "filière morte" la semaine dernière, les pêcheurs du Guilvinec, dans le Finistère, ont suivi la décision du bureau du Comité national des pêches et annoncé ce lundi qu'ils retournaient en mer. Ce week-end, après une rencontre avec le commissaire européen à l'Environnement et à la Pêche, Virginijus Sinkevicius, le secrétaire d'Etat à la Mer a confirmé qu'il n'y aurait en France aucune interdiction de l'utilisation du chalut et de la pêche de fond dans les aires marines protégées. Et ce lundi, Hervé Berville a annoncé la "remise à plat" du plan cétacé, y compris la fermeture de certaines zones de pêches ordonnée par le Conseil d'Etat .

"Restons prudents"

Une satisfaction pour les pêcheurs et les armateurs, qui restent toutefois prudents. Julien Lebrun par exemple, armateur au Guilvinec, a neuf bateaux et fait travailler une quarantaine de marins. "Satisfait, oui, soulagé, mais restons prudents. Parce que quand l'Europe a quelque chose dans les tuyaux, souvent ça ressort plus tard. Mais faisons confiance à nos représentants [le comité des pêches]", réagit l'homme à la sortie de l'assemblée générale organisée à la salle Croas Malo près du lycée maritime.

"Remise à plat" du plan dauphins

Avec l'abandon de l'interdiction de la pêche de fond dans les aires marines protégées à partir de 2030, le président du comité des pêches du Finistère, Yannick Calvez, veut croire à une victoire définitive : "un ministre a quand même mis sa signature en bas d'une feuille, donc l'Etat français ne mettra jamais ce plan en action." Autre problématique soulevée par les pêcheurs lors de ce mouvement qui a notamment rassemblé 700 professionnels de la filière ce jeudi à Brest , le "plan cétacé", ou le plan dauphin, qui prévoit notamment la fermeture de zones spatio-temporelles pour empêcher les captures. Sur ce dossier, le secrétariat d'Etat à la Mer a assuré ce lundi matin, par mail, au comité des pêches, que celui serait "remis à plat".

Tous doivent désormais se retrouver autour de la table pour trouver de nouvelles solutions. En attendant, les pêcheurs du Guilvinec ont choisi de suivre leurs représentants et de retourner en mer.