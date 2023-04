Alain Hugon, de la ferme de la Sestière, manie son troupeau de moutons comme personne

Des chiens, des oies, des agneaux, des moutons, et même une ânesse ! Samedi et Dimanche la ferme de la Sestière vous donnera l'occasion de rencontrer tous ces animaux. Exploitation familiale, le couple d'agriculteurs est très attentif au bien être animal et favorise le circuit court.

ⓘ Publicité

Pour les 29 et 30 avril, visite de l'élevage avec explications techniques et visite libre pour les autres animaux de la ferme.

Petite restauration possible aussi sur place avec assiette fermière.

Chemin de Vacaresse 30220 St Laurent D'Aigouze.

Réservation: 06 75 49 53 27. Mail : nans-hugon@wanadoo.fr

loading