La cave de Roquebrun reçoit le prix de la meilleure cave de France 2022

Alain Rogier, directeur de la cave de Roquebrun, a reçu jeudi 6 janvier le titre du Groupement de Vignerons de l'année de la part de la Revue du vin de France, l'un des magazines les plus importants du monde viticole français.

C'est une belle récompense. La cave de Roquebrun au nord de Béziers, a reçu jeudi 6 janvier le titre du Groupement de Vignerons de l'année de la part de la Revue du vin de France. La cave de Roquebrun a été créée en 1967,elle produit des vins d'appelation AOC saint Chinian. Le recette d'Alain Rogier, le directeur de la cave, et œnologue est simple, une culture et une vinification raisonnées, le moins de traitement possible sans pesticide.

C'est surtout le travail de toute une équipe - Alain Rogier

groupement de vignerons de l'année Copier

Persuadé que "sans équipage sur le navire le commandant ne peut rien faire," Alain Rogier est fier de travailler en équipe. Surtout quand il s'agit d'aider les jeunes à s'insérer dans la profession : "cette passion la transmettre à des jeunes c'est tout à fait normal c'est pour ça que quand ils viennent taper à la porte c'est avec grand plaisir".

groupement des vignerons de l'année Copier

La filiale du vin et du spiritueux est la filiale qui rapporte le plus au PIB français juste après celle de l'aérospatiale. Le directeur de la cave de Roquebrun tenait à cœur d'être présent jeudi 6 janvier à la mairie du cinquième arrondissement de Paris.