Aléas climatiques : Denis Bouad, sénateur PS du Gard soutient la réforme de l'assurance récolte

Denis Bouad, sénateur PS du Gard invité de France Bleu Gard Lozère sur la réforme de l'assurance récolte

A la veille du Salon de l'Agriculture, le Parlement s'apprête à adopter jeudi par un ultime vote du Sénat une réforme de l'assurance récolte attendue de longue date par le monde agricole, notamment dans le Gard.

Depuis l'épisode de gel de 2021 et en première ligne face aux conséquences du changement climatique et des inondations que l'on annonce à répétition. Un texte présenté par le gouvernement et son ministre de l'agriculture Julien de Normandie et qui fait l'objet d'un large consensus politique.

Denis Bouad interviendra ce jeudi au palais du Luxembourg pour lui apporter le soutien du groupe socialiste du Sénat. Il s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.

à lire aussi Après la gelée de 2021, les arboriculteurs du Gard craignent pour leurs bourgeons

Un régime universel d'indemnisation

Le texte crée "un régime universel d'indemnisation" à trois étages : un premier niveau relève de l'agriculteur, qui aura à assumer les pertes les plus modestes, jusqu'à un seuil de franchise; un deuxième niveau relève de l'assureur, et un troisième incombe à l'Etat, qui, au-dessus d'un seuil de pertes, mobilisera les fonds publics pour répondre à des situations de catastrophe.

Un guichet unique est créé pour simplifier les démarches. Le texte prévoit la création d'un pool d'assureurs. Y adhérer serait obligatoire pour les assureurs du secteur, permettant ainsi un partage de données et une mutualisation des risques, pour établir une prime d'assurance la plus juste possible.