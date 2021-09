L'Europe part en guerre contre les produits chimiques et provoque une guerre de la lavande

L'Europe fait la chasse aux produits chimiques allergènes et cancérigènes. Les huiles essentielles, notamment issues de la lavande sont mises dans le même panier que les autres produits chimiques. La filière s'inquiète et la commission européenne se défend autour d'un des symbole de la Provence

L'Europe veut changer les règles sur les produits chimiques, les produits industriels ou les produits de ménages par exemple. Mais le problème les huiles essentielles se retrouvent prises dans le même panier que les produits chimiques. Les huiles essentielles notamment de Lavande, et la lavande c'est l'ADN du sud de la France. La profession est vent debout, particulièrement les producteurs d'huile essentielle.

Les producteurs ont lancé des pétitions très suivies et les professionnels refusent d'avance toute modification de la législation. Coller l'étiquette "allergènes" sur un tel ce produit serait le condamner et programmer la mort de la filière. Pour Caroline Gayet phytothérapeute ce projet qui se base sur une confusion notamment entre les molécules chimiques d'origine naturelle et celles issues de l'industrie qui ont un grand pouvoir allergisant par exemple. Il faut prendre les molécules de façon globale et pas les unes séparées des autres, car derrière se joue une guerre commerciale pour breveter les molécules.

Retrouvez ce témoignage dans la chronique de Daria Bonnin appelée des "Graines et des plantes" à 11h50 sur France

La Commission Européenne en guerre contre les produits chimiques

Avec son "Pacte Vert" l'Europe veut éliminer les produits chimiques polluants. Du coup la commission pourrait classer certaines molécules qui composent l'huile essentielle de lavande dans la catégorie des produits chimiques dangereux. L'huile essentielle est d'ailleurs déjà considérée comme un produit chimique depuis la réglementation dite "REACH." Les producteurs de lavande craignent qu'une mention obligatoire, indiquant que l'huile de lavande peut créer des allergies, ou bien peut être considérée comme un perturbateur endocrinien, ne dissuade les fabricants de cosmétiques d'utiliser ce produit. La filière en ressentirait alors les conséquences. Mais du côté de la commission européenne en France on se défend de programmer la mort de la filière.

Pour la commission "Il n'est pas question d'interdire les huiles essentielles". La nature chimique des huiles essentielles fait qu'elles sont forcément concernées par ce programme. Non seulement il n'en n'est pas question selon Franck Arrii, du service de presse, mais la commission européenne est dans une phase de préparation et les syndicats de lavandiers seront consultés. Le "Projet Pacte vert" ambitionne le zéro pollution. Le projet de la commission est donc plus global mais "sur cette partie précise des huiles essentielles, rien n'est encore décidé, et la porte reste ouverte". Il insiste aussi pour soutenir les filières naturelles et bio. En attendant Il n'y aura pas de texte législatif avant fin 2022 ni d'adoption dans les droits avant 2025.

Dialogue de sourd autour de la définition de l'huile essentielle

Certains lavandiers seraient-ils partis en guerre trop tôt? La profession bouillonne en tout cas et reste sur ses gardes. Le syndicat des cultivateurs de plantes médicinales nommé "Simples" évoque en fait un dialogue de sourds autour de la définition même de l'huile essentielle. Selon certains membres "ce n'est pas un produit chimique comme les autres, selon eux l'huile essentielle est une expression du vivant". Un choix de production et aussi une façon de remettre la polémique sur le brevetage des molécule sur la table.

En tout cas la qualité artisanale ou industrielle du produit est essentielle. Tout comme l'usage du produit est une donnée à prendre en compte puisque certains experts comme Frédérick Poitou remarque que l'huile essentielle "a toujours composé des composés allergènes sans que cela ne gène personne". En conséquence de plus en plus de gens développent des sensibilités particulières à ces composés, parce qu'on en arrive à parfumer les chaussettes et les papier hygiéniques". Une multiplication des usages délirante qui amène l'OMS à prédire qu'une personne sur 2 sera allergique en 2050.