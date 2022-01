Alexandre, 21 ans, à la tête de l'exploitation viticole familiale à Beaulieu

Avoir 20 ans en 2022 est synonyme d'entrée dans la vie active par la grande porte pour Alexandre Moulin. À 21 ans, il vient de prendre les commandes de l'exploitation familiale viticole près de Montpellier. Il possède désormais plus d'une vingtaine d'hectares de vignes entre Restinclières et Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Beaulieu. L'histoire sonne comme une évidence puisqu'Alexandre a baigné dans la monde du vin depuis l'enfance. "Je vois dans les yeux de mon grand-père et dans la manière de me parler que ça lui fait plaisir", indique-t-il.

Depuis le 1er janvier 2022, Alexandre est aux manettes. L'ancien propriétaire d'une partie des vignes, son grand-père donc, n'est jamais bien loin : "je lui demande des conseils par exemple sur la taille des vignes. Parfois j'amène mon idée, lui la sienne et on essaye d'avancer comme cela." À seulement 21 ans, le poids de la gestion des affaires familiale ne lui fait pas peur. "Ça arrive de temps en temps mais après je l'ai voulu et il ne faut pas compter ses heures", assume Alexandre.

"Si tout était tout rose, ce serait trop facile" - Alexandre

Motivé, déterminé et passionné, le jeune viticulteur est conscient du travail qui l'attend. "J'adore les défis. C'est mon éducation. Mon père m'a beaucoup aidé ainsi que mes proches à aller de l'avant toujours avec une énorme réflexion", raconte Alexandre. Pour le moment, son plan de carrière et de vie se déroule sans accroc.