L’agriculture dans les Alpes-Maritimes en quelques chiffres clés

À l'occasion d'une journée spéciale consacrée à l'agriculture dans les Alpes-Maritimes, France Bleu Azur propose un point chiffré sur le nombre d'exploitations, l'âge des agriculteurs et les types de cultures dans le département.

À la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture, France Bleu Azur fait le point sur la profession dans le département et selon des chiffres communiqués par la Chambre d'agriculture, le nombre d'exploitation est en forte baisse ces dix dernières années dans les Alpes-Maritimes, comme dans le reste de la France. On fait le point sur l'évolution des chiffres de l'agriculture dans le département entre 2010 et 2020.

Le nombre d'exploitations en baisse de 37,2%

Ce chiffre est éloquent. Il peut s'expliquer par une crise dans l'agriculture, mais aussi par des regroupements d'exploitations ou la création de GAEC (Groupement agricole d'exploitation en commun). Le nombre d'exploitation ayant ce statut a en effet doublé ces dix dernières années. Et l'autre donnée qui permet de mettre la baisse du nombre d'exploitations en perspective est l'évolution de la surface agricole utilisée. Elle diminue, mais beaucoup moins que le nombre d'exploitations. En effet, en 10 ans, le département a perdu 1.000 hectares de terres exploitées, mais sur la surface totale cela ne représente qu'une baisse de 2,6 %.

Plus d'agriculteurs de +70 ans que de jeunes de -30 ans

Les données fournies par la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes montrent également que les agriculteurs sont âgés pour la plupart d'une cinquantaine d'années. Le nombre d'agriculteurs de moins de trente ans est nettement moins important chez les hommes comme chez les femmes. Il y a même davantage d'agriculteurs âgés de plus de 70 ans que de jeunes d'environ 30 ans.

Une agriculture diversifiée

Cette journée spéciale est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui est cultivé et élevé dans les Alpes-Maritimes. Les chiffres révèlent une agriculture diversifiée, entre le maraîchage, la viticulture, l'oléiculture, ou encore l'élevage d'ovins. À noter également un grand nombre d'exploitation spécialisée dans la culture des fleurs, particulièrement concentrées dans l'ouest du département, autour de Pégomas (culture du mimosa) et de Mandelieu et Grasse (pour la fabrication de parfums).

Deux fois plus d'agriculture biologique

L'agriculture dans les Alpes-Maritimes se veut aussi de plus en plus respectueuse de l'environnement. Le nombre d'exploitation pratiquant l'agriculture biologique a plus que doublé depuis 2010. Même s'ils ne représentent que 20 % du total des agriculteurs leur nombre est passé de 100 à 235, toujours de 2010 à 2020. Le nombre d'agriculteurs pratiquant la vente en circuit court est aussi en augmentation.