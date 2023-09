Alsace : débat entre les vignerons partisans du riesling sec et ceux qui défendent le riesling sucré

Alors que le vignoble en Alsace est en pleine ébullition pour les vendanges, une autre bataille se joue en ce moment dans les coulisses, entre les vignerons partisans du riesling sec et ceux qui défendent le riesling plus sucré. Le riesling est considéré comme le "roi des cépages " en Alsace, c'est pour cela que les débats sont animés, tout en restant courtois.

Cette nouvelle orientation a été votée en mars 2022, lors de l'assemblée générale de l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

"Il faut sauver le soldat riesling ", pour les défenseurs du cépage plus sucré

Suite à un décret paru le 1er août 2023 au journal officiel : la mention Riesling est interdite pour les vins contenant plus de 4 grammes de sucre par litre. Ceux qui font des vins plus sucrés comme le demi-sec, le moelleux et le doux ne peuvent plus être considérés comme des rieslings. Ils devront porter l'étiquette vin de table ou autre chose. Cette règle concerne les AOC et les Grands Crus Riesling.

C'est le cas de Pierre Gassmann, qui est à la tête du domaine Rolly-Gassmann à Rorschwihr, près de Ribeauvillé. Il a l'habitude de vendanger après les autres et recueillir le raisin plus mur et plus riche. Il est le porte-parole de cette opposition, il fait circuler des pétitions intitulées : "Il faut sauver le soldat riesling". Elles connaissent un fort succès selon lui, plus de 1.500 signatures (vignerons, œnologues, sommeliers, amateurs ou non de vin) ont déjà été envoyées par courrier à l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, chargé de trancher sur le sujet.

Des pétitions "Il faut sauver le soldat Riesling " au domaine Rolly-Gassmann © Radio France - Guillaume Chhum

"Chaque vigneron a déjà fait ce type de vin qui est un peu plus riche et en est fier. C'est quand même là où on a l'émotion. On pourrait plus porter le mot Alsace ou Riesling, c'est grave ! On a une identité particulière, une âme particulière qui exprime l'identité d'un lieu et on ne veut pas noyer tout cela et avoir quelque chose de lambda ou de basique," argumente Pierre Gassmann.

"Le vin est plus riche, les fermentations sont plus longues. On laisse faire le vin naturellement chez nous et ça fait 400 ans que ça se fait comme ca et on ne veut pas déroger à cette tradition," ajoute le vigneron.

Riesling plus sec, pour plus de visibilité défendent les partisans du cépage sec

Pour les défenseurs du riesling sec, cette mesure va apporter plus de clarté pour le cépage, ça va aussi dans le sens du consommateur.

"C'est une façon de clarifier les choses. Quand vous allez dans un restaurant et que vous prenez une bouteille de riesling, ce sera du vin sec. Le riesling pour moi, c'est un grand vin sec minéral. Quand vous prenez du Sancerre ou un Chablis c'est sec. Le riesling sera sec, le pinot gris et le gewurtz seront demi-secs ou moelleux et chacun y trouvera son compte," explique Pierre-Olivier Baffrey, viticulteur à Bennwihr et administrateur de l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

"Cette modification va entrainer des bouleversements. Il faudra réfléchir à comment s'organiser dans le travail et dans la vinification. On doit en tant que responsable professionnel clarifier les choses sur le riesling, qui est je le répète, un grand vin minéral, gastronomique et sec," précise Pierre-Olivier Baffrey.

L'INAO devra trancher sur le sujet

Les vignerons défenseurs de riesling plus sucré ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour afficher leur opposition et faire entendre leur voix, dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. C'est ensuite l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité qui devra trancher. Une décision qui doit-être attendue d'ici la fin de l'année.