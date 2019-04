Alsace : des jeunes vignerons soucieux de l'environnement

Près de 17% du vignoble alsacien est en bio. Les jeunes vignerons donnent l'exemple, avec le soucis de la préservation de l'environnement et des vins sans intrants, sans pesticides. C'est le cas à Ostheim, à la grange de l'oncle Charles, des vins naturels y sont produits depuis 2014.

Jérôme François et Yann Bury sont à la tête de la grange de l'oncle Charles à Ostheim

Ostheim, France

En Alsace, secteur de la viticulture a pris conscience depuis plusieurs années qu'il fallait faire attention à l'environnement et à la présence de pesticides. Il y a de plus en plus de vignerons bio qui s'installent. Des jeunes qui reprennent des domaines, mais aussi des vignerons installés en conventionnel qui se mettent au bio.

Ils représentent près de 17% du vignoble, il y a eu d'ailleurs un boom en 2001, avec + 25% d'installations. Un fort attachement, qui distingue l'Alsace des autres régions.

A la grange de l'oncle Charles, des vins naturels depuis 2014

Jérôme François a ouvert la grange de l'oncle Charles à Ostheim, près de Colmar en 2014. Il a été rejoint trois ans plus tard, par Yann Bury. Les deux vignerons, trentenaires, soucieux de la préservation de l'environnement, produisent près de 15.000 bouteilles de vin naturel, sans intrants, sur leurs 5 hectares de vignes.

Les vignerons prennent leur temps. Il ne s'agit pas de produire à tout prix, raisin est choyé pendant les vendanges. Elles se font d'ailleurs avec un cheval de trait, pour ne pas brusquer le produit. Le raisin récolté est d'ailleurs transporté dans de petites caissettes, pour éviter les secousses et le garder dans de meilleures conditions possibles.

Il n'y a aucun pesticide utilisé dans les parcelles.

Reportage à la grange de l'oncle Charles Copier

à lire aussi VIDÉO - En Alsace, les vendanges avec un cheval de trait

Yann Bury, avec ses dernières bouteilles produites © Radio France - Guillaume Chhum

Les vins sont très appréciés, ils prennent la direction de l'export, notamment au Japon, des tables étoilées, des cavistes et des particuliers.

Le bio, un secteur porteur en Alsace

"Alors que les ventes de vin stagnent, les consommateurs préfèrent acheter du bio, que du vin produit conventionnellement," résume Pierre Bernhard, le président du SYNVIRA, le syndicat Les consommateurs réclament du bio et les vignerons alsaciens s'y mettent.

Pierre Bernhard, le président du SYNVIRA explique l'importance du bio en Alsace Copier

à lire aussi Réchauffement climatique : un vigneron alsacien s'adapte et produit des vins de macération

Ils commencent d'abord par des essais, puis petit à petit, ils transforment leurs domaines en bio. Les jeunes trentenaires qui reprennent des domaines, s'installent en grande majorité en bio.