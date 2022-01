Alsace : en hiver, c'est l'heure de la taille de la vigne dans les parcelles

Il y a du monde ce moment dans les parcelles de vigne en Alsace. Si vous circulez sur la route des vins, vous avez peut-être remarqué beaucoup de camionnettes.

Les vignerons sont de nouveau de sortie avec les sécateurs, pour la grande saison de la taille. Elle a commencé en novembre et se termine en mars, mais c'est surtout au mois de janvier qu'il y a un coup d'accélérateur.

Préparer la vigne avant le printemps et les premiers bourgeons

Une taille qui consiste à enlever les sarments de vigne, ce sont les branches de la vigne. Un travail qui se fait pied par pied et qui peut-être très long. Il faut préparer les pieds avant la floraison du printemps, pour éviter les entassements de végétation en été.

Sur le domaine Schoffit à Colmar, c'est Alexandre Schoffit qui s'en occupe, sur ses 17 hectares de vignes. Un travail qu'il aime faire seul.

"Il faut sélectionner un ou deux sarments que l'on va garder et ensuite, un ou deux coursons, c'est à dire les branches de vigne qui sont réduites, pour pouvoir tailler l'année d'après dessus. C'est un travail qui sert cette année, mais aussi les années suivantes dans l'architecture du pied," explique le jeune vigneron.

Une vigne qui ne craint pas le gel en hiver

En ce moment, la vigne se repose et ne craint pas le gel. Il faudrait que les températures descendent à moins 17 pour qu'il y ait des souci. Le seul cauchemar des vignerons en ce moment, c'est la neige. Elle ne facilite jamais leur travail.

"Quand il neige on voit peu la tête de sol et les sarments. On a du mal à bien tailler," détaille Alexandre Schoffit.

Tailler la vigne demande de la réflexion. Il ne faut pas le faire n'importe comment, sur le domaine Schoffit c'est uniquement la famille qui s'en occupe. L'année dernière, les dégâts du mildiou ont été limités sur les 17 hectares de parcelles sur Colmar et Thann Le jeune vigneron installé en bio a eu beaucoup de chance, contrairement au reste du vignoble.

