Alsace : inquiétude dans les vergers à cause du retour du gel

Alors que les températures doivent fortement baisser en Alsace, les arboriculteurs sont près de leurs arbres pour les protéger du gel. C'est le cas à Sigolsheim, chez les fruits Bernhard, la plus grande exploitation en Alsace. Des bougies et des braserons sont en cours d'installation.

C'est le retour du gel en Alsace. Dans la nuit de lundi à mardi, il y aura des températures négatives. Une situation qui inquiète les arboriculteurs. Dans les vergers, les professionnels sont près de leurs arbres, pour tenter de les protéger. Une situation délicate qui devrait durer trois jours.

Chez Danielle Claudepierre, des "fruits Bernhard" à Sigolsheim, près de Colmar, c'est l'effervescence dans les vergers. C'est la plus grosse exploitation en Alsace avec 50 hectares au total.

Les abricots et les pêches finissent leur floraison, il faut les protéger du gel

A cette époque de l'année, il faut surtout protéger les abricotiers et les pêchers, car ils sont en fin de floraison. Pour passer cette période difficile des braseros vont-être allumés, accompagnés de bougies de paraffine, une bougie qui est installée tous les deux arbres.

"Dès qu'il fait un degré, nous commençons à allumer les bougies et les braseros. Nous nous repérons grâce à nos stations météo installées sur l'ensemble de nos vergers. Il faut absolument garder 0 degrés autour de nos arbres, pour les préserver du gel. Donc, il faut alimenter toute la nuit les feux. La situation la plus délicate est entre 5 heures et 7 heures, car c'est là qu'il fait le plus froid," détaille Danielle Claudepierre, est à la tête des "fruits Bernhard".

En amont, les arbres ont été nourris, pour renforcer leur système immunitaire pour mieux résister au gel , une méthode 100% écologique.

Six personnes mobilisées contre le gel

Dans l'exploitation, six personnes sont mobilisées pendant la nuit, pour la lutte contre le gel. Il y a la famille et les amis, ils vont alimenter en bois les braseros et surveiller les températures. Une opération qui a un coût : 2.000 euros par hectare.

"En fin de semaine, nous retournerons dans nos vergers, pour voir si notre lutte a été efficace. Si nos fruits sont mous, c'est perdu," détaille l'arboricultrice. En 2017, Danielle Claudepierre avait perdu gros dans son exploitation à cause du gel.

