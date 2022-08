Alsace : la saison des mirabelles débute avec 15 jours d'avance

Avec 15 jours d'avance, les mirabelles sont déjà là en Alsace. C'est le rush chez les fruits Bernhard, la plus grosse exploitation de la région. Des mirabelles qui ont un peu moins de couleur à cause des grosses chaleurs, en revanche, le bon goût est bien là.

Avec 15 jours d'avance, les mirabelles sont arrivées en Alsace. Chez les fruits Bernhard à Sigolsheim près de Colmar, c'est l'effervescence, c'est la plus grosse exploitation en Alsace. Tout le monde est sur le pont pour une vingtaine de jours.

Le coup d'envoi a été donné il y a trois jours et ce qui est récolté pour l'instant, ce sont surtout les petits calibres destinés aux industriels. Le gros calibre est aussi dans les rayons des magasins de producteurs, mais en plus petite quantité. La récolte devrait monter en puissance dans les jours qui viennent. Les arboriculteurs espèrent de la pluie, pour un meilleur aspect du fruit.

Peu de couleur à cause des grosses chaleurs, le goût est au rendez-vous

Cette année, la mirabelle sera moins colorée que les autres années à cause de la chaleur." Elles sont plutôt jaunes sans être forcément rouges parce qu'il fait trop chaud et elles ont du mal à mûrir," explique Florian Bernhard, le fils qui travaille dans l'exploitation familiale. En revanche la mirabelle restera bien sucrée malgré les chaleurs et le manque d'eau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La qualité est présente contrairement à l'année dernière où il y avait trop d'eau. Elle reste croquante et juteuse, on reste content", poursuit Florian Bernhard.

Moins de mirabelles à cause du gel de printemps

Le gel du mois d'avril a plombé une bonne partie de la récolte de mirabelles. Les pertes sont estimées à 40% chez les Bernhard. Une vingtaine de personnes sont mobilisées pour cette récolte 2022.

C'est le rush en ce moment © Radio France - Guillaume Chhum

A souligner que la production en Alsace reste en dessous de la Moselle, avec seulement 50 hectares. Nous sommes loin des 2.000 hectares chez nos voisins mosellans.