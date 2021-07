Alsace : le mildiou a fait d'importants dégâts, de grosses pertes attendues pour les vignerons

Le vignoble alsacien a été fortement touché par le mildiou, les dégâts sont importants, surtout dans le Haut-Rhin, du nord au sud du département. Le champignon a attaqué les feuilles, puis les grappes. Une telle ampleur, c'est du jamais vu !

Grosses pertes dans le vignoble, surtout dans le Haut-Rhin

Jusqu'à la mi-juillet, les pluies ont été nombreuses, les températures étaient fraîches, le champignon s'est développé. Les vignerons n'ont pas eu l'occasion d'effectuer des traitement entre deux pluies, puisque l'eau est tombée en continu. Résultat : le mildiou a proliféré.

Des dégâts sur les feuilles et sur les grappes © Radio France - Guillaume Chhum

60% de pertes sur le domaine Roth à Soultz, dans le Haut-Rhin Copier

Ce sont surtout les parcelles installées en bio qui ont ont été touchées. Le Bas-Rhin a été moins touché, les dégâts sont surtout constatés dans le Haut-Rhin, du nord au sud avec entre 60 à 80% de pertes, selon les secteurs.

60% de pertes chez le jeune vigneron bio, Victor Roth à Soultz

Chez Victor Roth un jeune vigneron en bio installé à Soultz, dans le Haut-Rhin, dans ses 18 hectares, les pertes sont évaluées à environ 60%.

"Sur les grappes, tout est pratiquement attaqué par le mildiou, il ne reste plus grand chose. J'espère que ce qui sera produit sera bon, parce que les bonnes acidités et les bons sucres qu'on a dans les raisins, c'est les feuilles qui les fabriquent et là le champignon a attaqué les feuilles," analyse Victor Roth.

60% de pertes chez Victor Roth à Soultz © Radio France - Guillaume Chhum

C'est surtout dans les parcelles de pinot noir que le mildiou a attaqué, des parcelles plus fragiles. Le cépage est pourtant le produit phare du domaine.

Ce qu'attend le jeune vigneron, c'est une météo plus clémente, avant les vendanges annoncées pour la mi-septembre. Il ne faut pas que les pluies continues et longues reviennent de nouveau en Alsace.

