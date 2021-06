Alsace : les agriculteurs bio se "mettent à poil" pour dénoncer la future PAC

"La nouvelle PAC va nous laisser à poil". C’est le message des agriculteurs bio. La Fédération nationale d’agriculture biologique appelle à la mobilisation ce mercredi à Paris. Une manifestation sera organisée ce mercredi avec des producteurs bio de toute la France dont une délégation venue d’Alsace et aussi de tout le Grand Est.

Ils dénoncent le projet de future PAC en négociation en ce moment. Une PAC censée "verdir" l’agriculture européenne. Une PAC déjà dénoncée par les agriculteurs conventionnels il y a quelques semaines à Strasbourg.

Les agriculteurs bio dénoncent une véritable hypocrisie, car ils s’attendent au contraire à une baisse des aides au bio. Ils ont donc décidé de se mettre symboliquement à poil comme ils disent. Depuis quelques jours, les photos d’exploitants et d’exploitantes agricoles nus dans leurs champs se multiplient sur les réseaux sociaux.

Car les agriculteurs bio dénoncent cette future PAC en tout cas sa version française. Si elle préservera bien et même augmentera les aides à la conversion en bio, elle supprimera une autre aide qui prenait le relais au bout de cinq ans. Selon les agriculteurs touchés, ils perdraient en moyenne 66% des montants au niveau national.

Un producteur bio alsacien a par exemple déjà fait son calcul. Julien Scharsch, installé à Saessolsheim près de Saverne, dans le Bas-Rhin perdrait 6.000 euros par an. "Il y aura moins d'aides pour les surfaces en bio que ce qu'il y avait dans la PAC de 2014 donc c'est un vrai recul" dit-il. "Pour miser sur la bio, il faut mettre de l'argent pour la rémunération des producteurs bio, et les services non marchands qu'ils rendent" explique l'agriculteur.

Or Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle avait promis, rappelle l'agriculteur, d’aider particulièrement les pratiques durables. Une promesse qui ne se concrétise pas dans la PAC estiment les exploitants. Au profit d’une aide qui prend surtout en compte les surfaces cultivées.

Pourtant, en Alsace, le bio se développe de plus en plus. Cela représente aujourd’hui environ 1.000 exploitations ou 10% des surfaces.