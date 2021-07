Des excès d'eau ces derniers jours à cause des fortes pluies, les maraîchers ne sont pas à la fête en Alsace. Les variations de la météo empêchent les salades, les carottes ou encore les choux de pousser correctement. Les professionnels espèrent des jours meilleurs pour la mi-juillet.

Alsace : une saison compliquée pour les maraîchers à cause du mauvais temps

Sale temps pour les légumes cultivés en extérieur en Alsace. A cause de la pluie qui était en très fort excès pendant plusieurs jours, du jamais vu depuis 10 ans, les maraîchers sont inquiets. La saison des salades, des carottes ou encore choux devient de plus en plus compliquée.

Les professionnels espèrent une accalmie de la pluie pour la mi-juillet, le tout avec des températures normales, il faut éviter une canicule pour limiter le développement de maladies.

La pluie a ralenti la croissance de tous les légumes cultivés en extérieur

Sur les étals de sa boutique de vente directe, dans le quartier des maraîchers de Colmar, Adisa Hodzic ne fait que constater les dégâts : " Notre salade est beaucoup plus petite, elle n'est pas top. D'habitude notre laitue ou notre feuille de chêne, les clients peuvent la garder 15 jours dans le frigo, là c'est pas plus de 4 jours," constate la gérante de l'exploitation Burgaentzlen.

Malgré les difficultés, la salade continue de se vendre à un euro pièce. Le mauvais temps pénalise les 400 à 500 maraîchers en Alsace. Ils ne peuvent pas aussi trop sortir dans les champs à cause de ces excès d'eau.

En attendant de jours meilleurs pour la mi-juillet

Contrairement à d'autres régions, la saison des légumes est plus courte en Alsace, la météo est à surveiller comme le lait sur le feu. "C'est une saison compliquée. Nous avons eu un mois de mai humide, un peu de chaleur en juin mais tout de suite rattrapée par de l'humidité. La quantité d'eau, c'est du jamais vu depuis les dix dernières années," constate Lilian Boullard, conseiller en maraîchage chez "planète légumes".

Pour l'instant, les pertes ne sont pas encore évaluées, elles risquent d'être importantes pour certains professionnels . Tous les maraîchers en Alsace espèrent une meilleure météo dans les jours qui viennent. Les prix devraient varier en fonction de l'évolution du climat.

