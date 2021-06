Alsace : les vendanges prévues pour la mi-septembre, la mauvaise météo a ralenti la floraison

En Alsace, à cause de la mauvaise météo d'avril et mai, les vendanges devraient se dérouler à la mi-septembre ou fin septembre pour le crémant. Des dates bien plus tardives que les autres années, où elles étaient programmées fin août. La météo a changé la donne.

La mauvaise météo en avril et mai a fait ralentir la croissance de la vigne. Résultat, elle a trois semaines de retard.

En Alsace, les vendanges devraient avoir lieu autour du 20 septembre pour le crémant. Ce sera sera donc le retour à des dates plus "habituelles", entre fin septembre et début octobre. Ces dernières années, les sécateurs étaient de sortie le 22 août en 2018, le 24 août l'année dernière. Mais ces années étaient très précoces.

Vendanges pour le crémant pour la mi-septembre

Dans les parcelles de vigne du domaine Robert Karcher à Colmar, la fin de la floraison a lieu en ce moment, elle a trois semaines de retard. Ce qui augure des vendanges pour le crémant aux alentours de 20 septembre. Une date moins précoce qui arrange Gilles Karcher, le vigneron possède 34 hectares cultivés en bio.

Gilles Karcher dans ses vignes à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Gilles Karcher vigneron à Colmar, la vigne est en retard de trois semaines Copier

"On va pouvoir partir en vacances et ce sera plus qualitatif pour les vendanges. On va éviter les grosses canicules d'août. On va pouvoir vendanger l'après-midi. La chaleur est dangereuses pour le raisin, avec des risques de fermentation directement dans les vignes," précise le jeune vigneron.

La qualité est là, c'est ce qu'il constate dans ses parcelles de Riesling. "Il y a pas beaucoup de grappes pour les Riesling pour l'instant, mais je suis sûr que ça donnera un super millésime, l'état sanitaire est plutôt bon" ajoute Gilles Karcher.

Le domaine organise chaque à partir du mois de juillet les jeudis et vendredis les "Kav'Estivales", un bar à vins au cœur de Colmar.

Crainte pour le mildiou

Côté sanitaire, la bonne nouvelle, c'est que le vignoble alsacien a été épargné par les dégâts du gel du mois d'avril, contrairement à d'autres régions de France. Il y a tout de même quelques pertes dans les parcelles de gewurztraminer et les jeunes plants.

En revanche, il y a une surveillance particulière avec la pluie et les fortes chaleur sur le développement du mildiou. Le champignon peut avoir des conséquences sur les rendements.

La vigne commence à pousser tranquillement © Radio France - Guillaume Chhum

Attention au mildiou prévient Frédéric Schwaerzler, conseiller viticole à la chambre d'agriculture d'Alsace. Copier

"Les vignerons installés en bio doivent sortir plus souvent pour les traitements, car leurs produits sont sensibles au lessivage. Le mildiou n'altère en rien la qualité des vins, cela peut impacter en revanche sur la quantité," explique Frédéric Schwaerzler, conseiller viticole à la chambre d'agriculture d'Alsace.

Le millésime 2021 est attendu pour être de très bonne qualité en Alsace.

Reportage dans les vignes du domaine Karcher à Colmar Copier