Alsace : pour faire face aux sécheresses, des agriculteurs commencent à planter du tournesol ou du sorgho

C'est l'un des enjeux majeurs auquel va devoir faire face l'agriculture française : le réchauffement climatique, et des phénomènes météo toujours plus extrêmes. Nul doute qu'il en sera largement question lors du salon de l'agriculture qui a lieu en ce moment porte de Versailles à Paris.

En Alsace, certains céréaliers tentent de s'adapter et changent leurs habitudes de culture. Comme Matthieu Litt, agriculteur à Duntzenheim (nord ouest de Strasbourg). Depuis des générations, la famille Litt cultivait du blé, du maïs ou encore de l'orge sur ses terres vallonnées de Duntzenheim. Mais aujourd'hui Matthieu Litt, qui a repris l'exploitation il y a cinq ans, a décidé de changer un peu les choses.

"J'ai voulu planter du tournesol parce que c'est une culture économie en eau, elle a besoin de moins d'eau et de moins d'azote aussi" dit-il. Il faut dire que les sécheresses sont devenues plus fréquentes, rendant la culture du maïs très incertaine. "Les quatre dernières années on a eu trois années très sèches, et une année très pluvieuse, très froide. Donc ce sont vraiment des extrêmes. On ne connaît plus d'années normales. Donc les rendements du maïs n'atteignent pas nos espérances et la rentabilité de la culture diminue" explique le céréalier.

Conserver l'humidité du sol

Au village, plusieurs agriculteurs se sont donc lancés dans le tournesol ces dernières années. Dans un contexte très favorable. "Il y a plusieurs collègue qui ont refait du tournesol l'an dernier et cela va encore se développer cette année, et comme il y a une pénurie sur le tournesol à cause de la guerre en Ukraine, il y a eu un fort engouement" explique Matthieu Litt.

Au-delà de la culture du tournesol cet agriculteur fait aussi partie d'une groupe d'exploitants qui réfléchissent à l'adaptation de leurs pratiques. Il a par exemple cesser de toujours labourer. "Je pratique le non labours. Tenter de garder les résidus de récolte en surface pour limiter l'évaporation de l'eau, limiter le réchauffement du sol et retenir l'eau dans le sol" dit-il.

Le voisin de Mathieu Litt, agriculteur lui aussi, a par ailleurs prévu de planter bientôt une parcelle en sorgho, une culture qui supporte mieux la sécheresse.