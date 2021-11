Alsace : très peu de vendanges tardives à cause de la mauvaise météo

Après des vendanges 2021 qui s'annoncent peu généreuses en Alsace à cause de la météo pluvieuse et le développement du mildiou, les vendanges tardives qui ont lieu d'habitude en ce moment, ne s'annoncent pas non plus meilleures.

Dans les parcelles de gewurztraminer, touchées par le gel du mois d'avril, cépage principal des vendanges tardives, les baies sont petites et peu nombreuses, dans les rares domaines qui ont pu récolter.

Pas le sujet de conversation du moment

Francis Backert le président du SYNVIRA, le Syndicat des Vignerons Indépendants, le constate tous les jours auprès de ses adhérents : les vendanges tardives, ce n'est pas le sujet de conversation du moment.

" J'ai peu de confrères qui me parlent de vendanges tardives. Ils me disent plutôt que le pressoir est rangé et nettoyé et que les vendanges sont finies pour eux cette année," explique le vigneron installé à Dorlisheim, dans le Bas-Rhin. Francis Backert a pu tout de même récolter un peu de gewurztraminer en vendanges tardives, mais ça a été difficile avec des baies petites et peu nombreuses, le volume est inférieur aux autres années, mais avec une très belle qualité tout de même.

Il y a du stock en vendanges tardives pour les amateurs

Pas de vendanges tardives en revanche pour Frédéric Blanck, du domaine Paul Blanck à Kientzheim, près de Colmar. "Nous n'avons pas eu de développement de botrytis, nécessaire pour les vendanges tardives. A cause des traitements de cet été contre le mildiou, les peaux sont restées très fermes et très dures. Cela a permis de maturer les raisins, mais le champignon ne s'est pas développé," regrette le vigneron.

Mais c'est au mois de décembre, que les chiffres officiels des vendanges tardives seront dévoilés en Alsace. Elles s'annoncent faibles. Seule consolation : il reste du stock pour les millésimes 2018, 2019 et 2020, où la récolte a été généreuse.

