Alsace : une année noire pour les arboriculteurs

C'est une année catastrophique pour les arboriculteurs alsaciens.Un gros coup de gel en avril a causé d'énormes dégâts dans les vergers. Les récoltes de mirabelles, de cerises, de pommes et de quetsches sont ou seront en chute libre, jusqu'à moins 80% en particulier dans le Haut-Rhin.

Les producteurs de fruits alsaciens font grise mine. Ca sera la pire campagne de récoltes en Alsace depuis 1991. Les vergers ont subi un coup de gel deux nuits consécutives en avril (il a fait jusqu'à moins 7) au pire des moments. "Il a gelé au moment de la nouaison, au moment de la fermeture de l'ovaire du fruit, explique Philippe Jacques, qui est conseiller spécialisé en arboriculture à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Les arbres n'aiment absolument pas le gel, d'autant plus s'ils sont en pleine végétation. Il faisait très chaud avant, le gel est venu très subitement et ça a bloqué net d'un coup, ça ne supporte pas".

Les pommes particulièrement touchées

Les récoltes seront donc très faibles en particulier dans le Haut-Rhin, davantage touché par le gel. Certains producteurs ont même subi la double peine avec des épisodes de grêle en mai. C'est le cas de Danielle Claudepierre, l'une des plus grandes productrices de la région à Sigolsheim: "Pour les mirabelles, on aura 20% d'une récolte moyenne. La quetsche se porte un peu mieux, il nous restera 70%. Entre 10 et 20% seulement pour la pomme. Pour les prêches, cerises et abricots on a fait zéro".

Les professionnels seront indemnisés

Les professionnels touchés seront indemnisés sous conditions par le fonds des calamités agricoles. L'arboriculture doit représenter au moins 13% du chiffre d'affaire de l'exploitation et il faut que les pertes soient supérieures à 30% du volume de production habituel, calculé sur la moyenne des trois dernières années. Mais les délais pour toucher ces aides sont longs, près de deux ans, ce qui va mettre les trésoreries des exploitations en difficulté. En Alsace, il y a environ 70 arboriculteurs professionnels spécialisés et près de 11 000 vergers familiaux.

Pour les consommateurs, le prix des fruits alsaciens va grimper sur les étals, surtout pour les pommes.