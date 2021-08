Alsace : une production de miel catastrophique cette année

À cause du gel lors du printemps puis du froid et de la pluie cet été, la production de miel en Alsace a chuté de près de 90% par rapport à la moyenne des années précédentes. Les apiculteurs se sont donc adaptés et préparés pour l'année prochaine.

"En 45 ans de métier, je n'ai jamais eu une aussi mauvaise récolte." Après une année 2020 exceptionnelle, Roland Saenger, apiculteur à Eschau, n'a quasiment pas sorti de pots de miel cette année. Comme lui, l'ensemble de la filière du miel alsacien a été en grande souffrance à cause de la météo. La production a baissé de 90% par rapport à la quantité moyenne produite par les apiculteurs, selon la chambre d'agriculture.

Des abeilles confinées

"Pour avoir du miel, il faut peu de vent, peu de pluie, du soleil et de la chaleur à partir du printemps. Tout ce qu'on n'a pas eu cette année", éclaire Alexis Baillis, conseiller technique à la chambre d'agriculture. Résultat, la floraison des fleurs et donc leur production de pollen a été très faible.

"Normalement on transhume pour aller récolter du miel, notamment dans les montagnes vosgiennes en fin de saison pour le miel du sapin. Mais on ne l'a pas fait cette année, ça ne servait à rien", se désole Eric Bitzer, apiculteur à Schaeffersheim.

Eric Bitzner doit nourrir ses abeilles depuis le printemps pour qu'elles survivent © Radio France - Jules Hauss

Le froid et la pluie ont également empêché les abeilles de sortir de leur ruche pour butiner. "En-dessous de 18 degrés, on les laisse à l'intérieur", témoigne André Frieh, petit producteur à Ribeauvillé et président de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin. "Cette année, les abeilles sont restées confinées", abonde Alexis Baillis.

"Préparer 2022"

"En temps normal, mes ruches produisent entre trente ou quarante kilos. Cette saison, j'en tirais péniblement trois..." se désole André Frieh. Une faible production qui a un impact direct sur la survie des abeilles. "Normalement au printemps, les abeilles se nourrissent toutes seules. Mais cette fois on a dû les abreuver en miel ou en sirop. Depuis le mois d'avril, j'achète cinquante kilos de sucre par semaine".

Les apiculteurs craignent également pour la survie de leur de colonie car certaines reines n'ont pas pu être fécondées correctement. Certain vont donc miser sur des reines plus anciennes, âgées parfois de plus de deux ans et donc moins fertiles.

Eric Bitzner a, lui, globalement maintenu ses effectifs, en espérant que l'année prochaine soit plus clémente. "Depuis le printemps, on les nourrit pour maintenir des colonies dynamiques et préparer 2022. Si on pouvait avoir ne serait-ce qu'une année normale, ce serait bien".

En attendant, il peut compter sur la très bonne production de miel de l'année dernière pour compenser les pertes et garnir ses rayons en vente directe. Il avertit toutefois les futurs acheteurs : le miel d'acacia et de châtaigner devraient être difficiles à trouver cette année.